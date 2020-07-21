Российский Крым строит корабли океанского класса, вместо того, чтобы догнивать с Украиной

21.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Пока на Украине окончательно приходит в упадок кораблестроение, а ставки делаются на списанные в США плавсредства, Россия возвращает себе статус океанской державы.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга и член Общероссийской организации «Офицеры России» Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отметил, что особенно примечательно в этом смысле то, что подключились и крымские верфи, где накануне были заложены два современных десантных корабля.

«Закладка – это исторический момент в истории нашего флота, потому что это показатель того, что Россия возвращается в океан. Не просто в дальнюю морскую зону, а в океан. Это корабли океанской зоны, которые могут появиться везде, включая ту же Венесуэлу и так далее, которые могут позволить себе взять на борт тысячи морских пехотинцев.

Это очень важный момент. Таких кораблей давно не было. И это показательно, потому что мы сейчас показали, что мы не просто какая-то региональная держава, мы – морская и океанская держава. То, что произошло, не прибавит настроения, конечно, Украине, но и не прибавит настроения Америке, странам НАТО.

Наши корабли по многим понятиям лучше, чем те «Мистрали», в которых нам отказала Франция. В частности, они приспособлены к действиям в наших морях, в том числе и в Арктике. Пройдет еще десять лет, и наш флот обязательно будет в тройке ведущих флотов мира», – заявил Дандыкин.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в закладке новых десантных кораблей в Керчи. Речь идет о вертолетоносцах проекта 23900, типа французских «Мистралей», которые должны были поступить в ВМФ России, но контракт сорвался после возвращения Крыма.