Российский либерал: Давайте сдадим Курилы! И от Крыма один вред!

14.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Сенатору Францу Клинцевичу в эфире телеканала «Россия-1» пришлось объяснять прописные истины российскому либералу Леониду Гозману, который агитировал за сдачу Курильских островов японцам и утверждал, будто бы после воссоединения с Крымом ситуация в сфере безопасности для РФ ухудшилась.

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«Мне кажется, что Курильские острова – это не та земля, где есть какая-то наша история, кроме истории Второй мировой войны. На этой земле жили японцы. И мне кажется, что у нас есть много задач, защита своих территорий – одна из них, безусловно. Но есть и другие задачи, например Япония – великая, развитая страна, и в условиях, когда мы умудрились поссориться с Америкой и Европой, и мы не получаем высокие технологии ниоткуда, что очень тормозит наше развитие, отношения с Японией становятся просто принципиальными», – заявил Гозман.

«У нас есть задача безопасности на Дальнем Востоке, что не совпадает с задачей территорий – посмотрите, мы расширили территорию за счёт Крыма, безопасности стало меньше. Корабли НАТО в Чёрном море», – добавил российский либерал.

«Их когда-то там не было?» – удивился ведущий Евгений Попов.

«Я хочу, Леонид Яковлевич (Гозман – ред.), сказать, чтобы вы все знали, наличие этих островов сегодня позволяет России беспрепятственно осуществлять продвижение Тихоокеанского флота – как в подводном, так и надводном состоянии, обеспечивая безопасность нашей страны на Дальнем Востоке. Наличие хоть одного из этих острова с японской юрисдикцией сведёт на нет функционирование нашего Тихоокеанского флота», – терпеливо объяснил сенатор Франц Клинцевич.