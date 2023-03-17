Российский либерал фантазирует о примирении с бандеровской Украиной под эгидой Китая

Владимир Гладков.  
17.03.2023 17:52
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


Лидер Китая Си Цзиньпин летит в Москву для того, чтобы попытаться решить конфликт на Украине и заявить о себе как о новом «глобальном полицейском».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский либеральный политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер Китая Си Цзиньпин летит в Москву для того, чтобы попытаться решить конфликт на...

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«Председатель Си едет не просто так. Он едет в качестве нового глобального миротворца. До сих пор глобальным миротворцем, полицейским, были США. Они могли где угодно разжечь конфликт, а потом, если конфликт переставал быть им нужен, или кто-то другой разжигал, то полицейский пришёл, выписал штрафы, и всё закончилось.

А теперь мы видим явление на мировой сцене нового глобального миротворца в лице Китая. И это явление произойдёт в значительной мере в ходе визита Си в Москву. Уже публика была подогрета, уже был предъявлен меморандум о мире», – сказал Станкевич.

Политолог подчеркнул, что для решения конфликта Китай может собрать международный формат, а Киеву для большей сговорчивости пообещать какие-то экономические выгоды.

«Он был сформулирован в общей форме, но там было важное обстоятельство, которое мало кто заметил – был заявлен «международный формат» для урегулирования конфликта в Украине. Не две стороны, которые там борются, будут между собой договариваться, а будет международный формат. Иначе они не договорятся.

Но нужны подробности. И, видимо, их Си объявит или в ходе визита, или сразу после него. Тем более что готовится разговор по видеосвязи между Си и Зеленским.

Китай, во-первых, будет убеждать, что надо двигаться к миру, потому что продолжение конфликта бессмысленно, и ничего лучше не будет, а только хуже. И обещать какие-то бонусы, например, что Китай вернётся в Украину со своими деньгами.

Но самое главное – Китай, скорее всего, предложит международный формат. Условно говоря, это пять государств, входящих в Совбез ООН в качестве постоянных членов, плюс Германия, Индия, Саудовская Аравия. Давайте мы соберёмся, пригласим две стороны, которые сейчас находятся в конфликте, и в этом формате убедительно поговорим», – подытожил он.

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