28.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Крым, НАТО, Россия, Украина
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Российский либерал: Крым – це не Украина

Население Украины смирилось с потерей Крыма – Киев не может вернуть полуостров, потому что Россия обеспечивает там лучший уровень жизни.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский либерал Борис Надеждин, ссылаясь на данные социологического опроса, проведенного на Украине американской фирмой.

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«То, что Крым – наш, де-факто признал и народ Украины. Я уже цитировал опрос, которые проводили американцы среди украинцев и спрашивали, что их волнует. Коррупция волнует, и я вас уверяю, что когда коррупция волнует половину населения страны, переизбраться действующему президенту будет очень тяжело.

А вот Крым не волнует. Российское присутствие в Крыму волнует 3% населения украинцев. Это факт. И до тех пор, пока жители Крыма будут жить в России заметно лучше, чем жители Украины живут рядом, он будет российским», – резюмировал Надеждин.

Военный эксперт Владислав Шурыгин полагает, что Киев напрасно рассчитывает на вмешательство США в инцидент вокруг Керченского пролива.

«Военного ответа быть не может, потому что Крым является, фактически, непотопляемым авианосцем, который делает все Черное море, с точки зрения размещенных тактико-технических средств, внутренним, потому что мы простреливаем еще на 100 километров вглубь любой страны вокруг Черного моря…. Надо немножко «побить крыльями», рассказать, как мы возмущены, и убрать в архив, потому что реального ответа нет», – пояснил Шурыгин.

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