Российский либерал наболтал на срок в украинском эфире

27.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Российские либералы в открытую призывают к сепаратизму, заявляя, что Крым – это «территория Украины».

Так, в эфире украинского телеканала «НАШ» известный представитель российской несистемной оппозиции Леонид Гозман заявил, что считает полуостров «аннексированным» и присоединенным к России «силой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым – украинский. Крым принадлежит республике Украина. Крым был аннексирован Российской Федерацией с нарушением всех человеческих и божеских законов. И все это я утверждаю, несмотря на сложную историю Крыма… Не то важно, кому Крым принадлежал в течение последних столетий, а то важно, что написано в международных договорах. В международных договорах написано «Крым – Украина». Значит, Крым – Украина. И, кроме того, конечно, совершенно недопустимо приращивать свою территорию силой», – заявил Гозман.

Напомним, что согласно российскому законодательству призывы вернуть Крым Украине относятся к нарушению ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». За это свободой поплатился крымский журналист, поддержавший госпереворот на Украине, Николай Семена.