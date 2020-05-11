Российский либерал надеется, что «Лукашенко выстоит», несмотря на «заваленные трупами улицы»
По циничному мнению российского либерального политтехнолога Станислава Белковского, весь цивилизованный мир ждёт, когда на улицах Минска начнут появляться трупы из-за проведённого там парада Победы. Однако он сам надеется, что это не помешает Лукашенко в очередной раз «суметь выстоять».
Об этом он заявил в эфире Youtube-канала «Vласть vs Vлащенко», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Лукашенко остаётся сегодня в одиночестве, когда категорически отказывается вводить карантин. Но, видимо, он всегда был очень уверен в том, что он занимается правильным делом, которое он любит, и поэтому одиноким он себя не чувствует.
И сейчас многие страны мира, многие представители экспертного сообщества пристально смотрят на Белоруссию, когда же там уже улицы и площади будут завалены трупами, в связи тем, что карантина так и нет», – отметил он.
Также российский либерал добавил, что сегодня на улице Лукашенко «праздник», несмотря на отказ вводить карантин.
«Конечно, Лукашенко подвергается серьезному психологическому давлению, но он и раньше умел в этих ситуациях выстаивать, поэтому, конечно, сегодня на его улице праздник, он делает так, как хочет – вопреки всему», – подчеркнул Белковский.
Напомним, ранее, несмотря на пандемию коронавируса, президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался отменять парад Победы на 9 мая.
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