Российский либерал назвал «собачьей чушью» слова Турчинова о наступлении на Крым

25.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Заявление экс-секретаря СНБО, а ныне начштаба «Европейской солидарности» Александра Турчинова о возможности захватить Крым военным путём – безответственная ложь с целью зацепить ту недалёкую часть электората, которая действительно так думает.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Совершенно очевидно, что завоевать Крым нельзя. Российская армия значительно сильнее украинской, и никто войну не начнёт. Поэтому ставится резонный вопрос, почему политики, которые считаются взрослыми, ответственными людьми, говорят заведомо собачью чушь? Вот это – плохой симптом», – констатировал эксперт.

«А почему? Просто для политического пиара, когда понимаешь, что ничего не угрожает?» – спросила журналист Наталья Влащенко.

«Европейская солидарность» во главе с Петром Порошенко и Александром Турчиновым считает, что их электоральная база – это люди, которые думают, что действительно можно завоевать Крым», – объяснил Белковский.

По его словам, то, что подобные высказывания безответственны и не соответствуют действительности, уступает по важности и значению для партии «ЕС» тому, что таким образом можно мобилизовать определённую часть электората.

«Политики часто так поступают, обещают построить коммунизм в кратчайшие сроки – и всё равно найдутся те 10 процентов, которые в это поверят. Но хорошо ли так откровенно обманывать свой народ – это другой вопрос. Все-таки, политики должны вести за собой людей и не потакать их слабостям, недостаткам и глупостям, а искоренять их, каких бы взглядов они ни придерживались», – отметил политтехнолог.

Белковский уверен, что пока это понимание не придет к украинским и мировым элитам, политическая система не сможет стать «репутационно-устойчивой».

Ранее Турчинов заявил, что готов помочь Зеленскому отвоевать Крым.

«У господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что договорняк с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли», – сказал он во время торжественного митинга в честь Дня «незалежности» Украины.