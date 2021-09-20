Российский либерал объяснил украинцам, зачем РФ раздаёт паспорта в ЛДНР

20.09.2021 18:12 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поскольку ЛДНР не могут принципиально изменить результат всероссийских выборов, паспорта РФ в Донбассе раздают, прежде всего, для защиты жителей региона от Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Голоса жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей не имели принципиального значения для выборов, кроме одного региона – Ростовской области. Там да, действительно эти голоса укрепили позиции «Единой России», хотя и так «Единая Россия» бы выиграла», – сказал Белковский.

Он подчеркнул, что российские паспорта в Донбассе раздаются не для получения каких-то дивидендов на выборах, а чтобы защитить жителей региона от возможного повторения украинской агрессии.

«А паспорта раздаются не из-за думских выборов, согласитесь, при 100 миллионах избирателей, 150 тысяч паспортов – это песчинка, а для того, чтобы предотвратить развитие событий в Украине по карабахскому сценарию 2020-ого года. Если ВСУ пойдут в наступление в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, ссылаясь на то, что это юридически признанная всем миром украинская территория, то тогда под предлогом защиты своих граждан Россия может ввести свои войска», – добавил политолог.