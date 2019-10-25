Российский либерал вынес приговор украинскому экономическому росту

25.10.2019, Киев, Игорь Петров

3,5% роста ВВП, которые показывает экономика Украины в этом году – это средний темп роста и он недостаточен для того, чтобы страна улучшила свое положение в мировой экономике.

Об этом в эфире skrypin.ua заявил перебравшийся из Москвы в США либерал, а ныне аналитик вашингтонского аналитического центра Brookings Сергей Алексашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«3,5% роста для украинской экономики это мало. Мировая экономика растет примерно с такой же скоростью.

Это означает, что в течение очень успешного 2019 года, в течение которого Украина справилась с политической турбулентностью, с гигантским внешним долгом, место Украины в мировой экономике не изменилось.

Это главный фактор.

А если 2,5%, то это означает, что предыдущие два года украинская экономика вообще-то говоря отставала от мировой экономики, она сжималась.

Поэтому сказать, что нынешнему правительству досталась экономика, которая на взлёте я бы не стал. Им досталась экономика, которая в целом пока растет в лучшем случае со скоростью мировой экономики», – резюмировал Алексашенко.