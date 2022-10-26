Российский либерал заявил о гей-браке с украинским негром

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Бывший главный редактор телеканала-иноагента «Дождь» Михаил Зыгарь заключил гомосексуальный брак с Жан-Мишелем Щербаком в Португалии. Об этом сам Зыгарь написал в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы поженились (наверное, правильно говорить «вышли замуж»). Любовь, свобода, правда, счастье. Пора начинать освобождение с самих себя», – написал Зыгарь.

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Он добавил, что долгие годы терзался из-за своих извращенных гомосексуальных пристрастий, но, наконец, решился на каминг-аут. Зыгарь сожалеет, что до отъезда из России не успел объясниться с матерью, для которой это известие было бы тяжелым как для православной верующей.

Несколькими днями ранее Зыгарь был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов, после чего его книги начали убирать с видного места в российских магазинах.

Избранник журналиста – тоже знаменитость. Он снимался в сериале «Красная королева» и в шоу «Замуж за Бузову», в котором он долго не задержался, поскольку в одном из выпусков, растирая певице кремом ноги, артист засветил целлюлит звезды.

«Не те люди подхватили падающее знамя из рук павшего Эдуарда Вениаминовича Лимонова. С темнокожими геями можно мутить только великим писателям, а не Зыгарю. Ну да ладно – совет да любовь. По мощам и елей», – написал журналист Игорь Виттель в своем ТГ-канале.

«Как же метко было собрано все самое омерзительное на ТК «Дождь» и радио «Эхо Москвы», – считает политолог Сергей Карнаухов.

А его коллега Алексей Чадаев напомнил, что проекты Зыгаря с участием Щербака финансировало Министерство культуры РФ.

«Во всей этой истории единственное, что по-настоящему режет глаз — так это с помпой и «всеми звёздами» представленный в прошлом году в Москве зыгаревский видеопроект «Сказки Пушкина», где Пушкиным, собственно, был этот лучезарный женомуж-афроукраинец; и, как я теперь понял, ради этого только и задуманный. На деньги, как водится, Минкульта РФ, в рамках объявленного президентским указом Года Русской Литературы и к 225-летию «нашего всё». Ну, примерно как всякие влиятельные люди своим бабам маникюрные салоны покупают, чтоб она была «тоже предприниматель». Вот за одно то, чтобы это наше всё, оно же «всё наше», от нас куда-нибудь уехало, стоило повоевать», – написал Чадаев.

«Мощный удар по антипутинской оппозиции в России. И так ее неформальное название в народе было «пи…сы», а теперь такое название будет почти официальным. Думаю, благородными словами «геи» и «ЛГБТКью» их у нас называть в народе не будут. Вот каков сметающий эффект статуса «иностранный агент». Как его дадут, сразу те и проявляют свою социальную сущность. Круто Зыгарь своих подставил», – считает политолог Сергей Марков.