Российский МИД констатировал легитимность Лукашенко

10.02.2021, Москва, Олег Кравцов

В ситуации, в которой оказалась Белоруссия, Россия осталась верна своим союзническим обязательствам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, курирующий отношения со странами СНГ.

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По его словам, против России и Белоруссии «развязана масштабная информационная война, в том числе с целью внесения раздора между ближайшими союзниками и друзьями». При этом он подчеркнул, что судьбу Белоруссии должны решать только ее граждане.

«Что же касается диалога с самопровозглашенными «лидерами белорусской оппозиции», комфортно обосновавшимися в европейских столицах и получающих там чуть ли не зарплату за свою деятельность, то назвать их подлинными выразителями воли всего белорусского народа и радетелями за его права весьма проблематично», – сказал Руденко.

Издание поинтересовалось, насколько сложным для России было решение признать выборы в Белоруссии на фоне происходящего в этой стране до и после президентских выборов 9 августа 2020 года.

«Считаю такую постановку вопроса некорректной. В своих оценках Россия опиралась на мнение международных мониторинговых миссий, которые в отличие от БДИПЧ ОБСЕ согласились участвовать в наблюдении за голосованием. Так, в составе только одной Миссии СНГ в наблюдении участвовали более 180 человек, и их вердикт был весьма показателен: выборы прошли организованно, без явных нарушений и в соответствии с законодательством страны.

Разумеется, недостатки есть во всех избирательных кампаниях, в том числе в хваленых западных демократиях. Стоит хотя бы вспомнить, какая вакханалия творилась в США в ходе последних президентских выборов», – отметил дипломат.

Он добавил, что Россия не могла не оказать поддержку Белоруссии в сложный для нее период.

«На то, собственно, и существуют друзья и союзники, чтобы помогать в кризисных ситуациях, особенно когда на кону стабильность ближайшего соседа и благополучие его граждан. Хочется верить, что это было воспринято как очередное свидетельство верности России своим союзническим обязательствам и подтверждение правильности курса на всестороннее укрепление взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в рамках Союзного государства», – резюмировал Руденко.