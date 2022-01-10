Российский МИД намерен прекратить полеты американских конвертопланов над «матерью городов русских»

10.01.2022  23:28 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина вовлечена в деятельность НАТО в большей степени, чем некоторые страны-члены Альянса.

Об этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил сегодня на пресс-конференции в Женеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина вовлечена в деятельность НАТО в большей степени, чем некоторые страны-члены Альянса. Об этом...

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«В последние месяцы и годы мы наблюдаем активнейшее освоение и Североатлантическим Альянсом как организацией, и особенно некоторыми странами, входящими в это объединение, территории Украины и других государств в непосредственной близости от России.

По некоторым параметрам взаимодействие НАТО с Украиной на сегодня и более продвинуто, чем работа некоторых членов Альянса с точки зрения вклада в решение задач, стоящих перед этим блоком, и более опасно для нас, потому что это просто рядом.

Начиная с количества самолетовылетов, заходов кораблей в украинские порты, тренировочных миссий целого ряда государств НАТО на территории Украины. Полеты авиации всех видов, включая стратегические бомбардировщики с имитацией ударов крылатыми ракетами по Крыму. Пролеты этих бомбардировщиков на расстоянии 15 км от границы с Россией. Полеты конвертопланов над Днепром в Киеве – матери городов русских», – сказал Рябков.

Он подчеркнул, что Россия продолжит проводить на своей территории те военные учения, которые считает необходимыми.

«Все это в совокупности не оставляет нам другого выбора, кроме как усиливать учебно-тренировочную деятельность на нашей территории. Слава Богу, нет ограничений на это в рамках почившего в бозе договора об обычных вооружениях в Европе…

Мы проводили и будем проводить эти тренировочные мероприятия на своей территории, потому что – как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным. При это безусловно твердо и четко соблюдая все свои обязательства в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, что бы ни говорили на этот счет наши оппоненты», – заключил Рябков.

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