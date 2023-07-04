Российский МИД: Зерновая сделка продлятся не будет

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Так называемая «черноморская инициатива», позволяющая вывоз зерна из украинских портов, продлеваться не будет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает МИД РФ.

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«На фоне скорого истечения (17 июля) срока действия «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия, которая не может быть продлена без согласия всех сторон – России, Турции и Украины, отмечается очередной всплеск пропагандистской активности со стороны западных стран, Киева и Секретариата ООН», – говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство решило в этой связи наполнить об истинном положении вещей вокруг сделки.

«Черноморская инициатива», целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны. Из 32,6 млн тонн зерновых, вывезенных с 1 августа 2022 года из портов Одессы, Черноморска и Южного, большая часть – 26,2 млн тонн, или 81% – была направлена в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов. Беднейшие государства получили всего 862 086 тонн, или 2,6% грузов», – обращает внимание министерство.

При этом отмечается, что ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, что предусмотрено Меморандумом Россия – ООН, продолжала деградировать.

«Из пяти «системных» задач, решение которых позволило бы устранить эти препятствия, – переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT; запчасти для сельхозтехники; реанимирование аммиакопровода «Тольятти-Одесса»; транспортная логистика и страхование; «разморозка» активов, – первые три, очевидно, сняты с повестки дня, а достижение какого-либо прогресса по оставшимся двум не просматривается. В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения «черноморской инициативы», истекающей 17 июля, нет», – резюмирует МИД РФ.

По всей видимости, заявление стало ответом на публикацию газеты Financial Times, которая, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Евросоюз изучает предложение Москвы, согласно которому отключенный от системы SWIFT Россельхозбанк мог бы создать дочернюю компанию, которую бы подключили к SWIFT.

По мнению собеседников издания, это позволит продлить зерновую сделку.

На Украине же вообще не собираются идти на какие-либо уступки.

«Мы не должны идти ни на какие уступки России, чтобы сохранить зерновой коридор», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Примечательно в этой связи и заявление президента Турции во время заседания кабинета министров. Он убежден, что переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной в марте прошлого года «был исторической возможностью завершить эту жестокую войну».

«Если бы стороны воспользовались этой возможностью, предлагающей достойный выход, то не было бы тех разрушений и слёз, которые мы видели до сих пор. Дипломатические усилия, начавшиеся со Стамбульского процесса и продолжившиеся зерновым соглашением и обменом пленными, к сожалению, столкнулись с противодействием и были подорваны со стороны военного лобби. И за это заплатили десятки тысяч военных и гражданских людей. В какой-то момент мы, как Турция, также стали целью этого военного лобби. Те, кто был недоволен сбалансированной политикой нашей страны, оказывали очень сильное давление на наше правительство», – заявил Эрдоган.

Экономист Иван Лизан обращает внимание, что как на Украине решила извлечь выгоду из завершения зерновой сделки.

«Укржелдорога» (УЗ) с 1 июля изменила тариф на использование вагонов-зерновозов в 12 раз: с запретительных июньских 99 долларов в сутки за вагон до июльских стимулирующих 8 долларов в сутки. При этом первые три месяца 2023 года тариф на зерновозы составлял 116 долларов в сутки за вагон. Заодно на 4 доллара в сутки подешевели полувагоны и фитинговые платформы, а цистерны стали дешевле на 2,7 доллара. Итак, вот, казалось бы, ответ Киева на скорое завершение зерновой сделки – зерно будут возить по ж/д и тариф в 8 долларов в сутки (или 300 гривен) вполне приятный в части компенсации выпадающей логистики по морю», – описывает ситуацию Лизан.

Впрочем, он указывает на несколько особенностей.

«УЗ не обладает монополией на перевозку зерновых по ж/д – ещё к ноябрю 2020 года 45% украинских зерновозов – 11,5 тыс. – принадлежали УЗ, оставшиеся 55% находились в собственности агрохолдингов. При этом возили (и возят) украинские агрохолдинги своё зерно в старых российских зерновозах, которые списали в России и продали Украине, где они дохаживают своё. Для таких вагонов на Украине даже придумали специальный термин «вагон-бляха» (евробляхам называли машины на европейских номерах, которые без растаможки ввозили в страну по доверенности). В начале 2021 года лоббисты украинских агрохолдингов указывали, что сниженный на 100 гривен в сутки за вагон тариф сверхвысоким. Для понимания: тогда его снизили с 450 до 300 гривен в сутки. То есть, спустя два года УЗ вернула задранный до небес тариф до просто высокого уровня. У частников в 2021 году долгосрочная аренда вагона стоила 150-200 гривен/сутки, а при краткосрочных контрактах – 250-300 гривен/сутки. Короче, менеджеры УЗ, осознавая грядущий рост спроса на неморскую логистику, решили заработать на экспорте зерновых. За 28 дней июня, к слову, по украинской железной дороге было вывезено 1,423 млн тонн зерновых – 14% от общего объёма перевезенных грузов. Наибольший поток вагонов с зерном шёл через переходы на границе с Румынией в Черновицкой и Одесской областях», – резюмировал Лизан.