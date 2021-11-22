Российский министр отказался фотографироваться с героем Русской весны из-за угрозы санкций

Новости Украины

Олег Царев, единственный депутат Верховной рады, открыто поддержавший восстание на Донбассе в 2014 году, рассказал, как помощник тогдашнего министра культуры РФ Владимира Мединского настоятельно попросил уйти его при фотографировании, чтобы не попасть в кадр и не компрометировать чиновника.

По словам Царева, инцидент произошел в Ливадийском дворце в 2015 году, где митрополит Тихон Шевкунов проводил экскурсию на открытии музея. Там же присутствовал и Мединский.

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«В конце мероприятия попросили всех присутствующих сделать общую фотографию. Я не рвался, но звали всех. Я подошел, встал в самом уголке. После этого ко мне подошел мужчина, который представился помощником министра культуры и сказал о том, что у министра могут возникнуть риски, если на фотографии с ним будет известный «террорист» — санкции и все такое. Рядом со мной стоял Сергей Глазьев и еще несколько человек. Они все слышали этот разговор. Помощник попросил меня отойти, чтобы меня не было на этой фотографии. Все, кто слышали этот разговор, отошли в знак солидарности со мной. Фотографию сделали», – утверждает Царев в интервью изданию «Украина.Ру».

Бывший активист антимайдана в Харькове политтехнолог Константин Долгов с возмущением комментирует рассказ Царева.

«Какая показательная история. Вы ещё удивляетесь, почему в 2014 году ограничились Крымом, но не взяли всю дугу от Харькова до Одессы. А стоит удивляться даже возвращению Крыма», – прокомментировал Долгов.