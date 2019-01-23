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23.01.2019, Москва, Игорь Петров
 
Россия, Экономика
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Российский министр в Давосе: Западный сценарий санкций не сработал

России во многом удалось преодолеть негативный эффект экономических санкций, и сейчас ее экономика восстанавливается.

Об этом на 49-м Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно был эффект на финансовые рынки, особенно в 2014 году. У нас была рецессия в 2015 году. Но с тех пор экономика начала восстанавливаться. Конечно, было много структурных проблем, мы пытались решать их одну за другой. Мы реализовали широкий перечень макроэкономических реформ. Сейчас мы выводим инвестклимат на новый уровень. Шаг за шагом мы пытаемся построить устойчивые системные рамки, которые поддерживают рост, и рост не только экономики в целом, но и каждого города в России», – сказал министр.

Напомним, что украинская пропаганда в последние годы убеждала, что распад России произойдет в ближайшее время под гнетом санкций Запада, после чего под контроль Киева вернутся Крым и Донбасс.

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