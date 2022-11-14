Российский митрополит: Нужно готовиться к 1917 году

Новая революция может произойти в России по итогам специальной военной операции.

Об этом митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), заявил в интервью телеканалу «Россия-24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо быть очень и очень ответственными, потому что война – это один из предвестников и катализаторов кошмарной разрушительной революции, катализаторов суицида народа. Здесь не повезет никому, будут в проигрыше абсолютно все. Дай бог, до этого не доведут и пресекут. И те, кто замышляет у нас какие-то перевороты и смуты либо просто ничего не понимает, либо это такой жестокий человек, что ему чужая жизнь – полушка, да и своя – копейка», – сказал Шевкунов.

Он предостерег от прямых ассоциаций с 1917 годом, но считает, что «100% к таким болезням надо готовиться». При этом митрополит напомнил, что тогда никто в элите России не желал своей стране зла.

«Элиты приятно и безопасно ругать. Сейчас элиты не ругает только ленивый. Но других элит у нас нет. Я думаю, что они сменятся в результате того, что сейчас происходит. У нас будут грандиозные перемены, и многие из элит сменятся. Элиты почти всегда не на уровне своего высокого призвания. Но значительная часть людей, которые сейчас занимается управлением страны, работают максимально ответственно», – сказал Шевкунов.