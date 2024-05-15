Российский морской дрон «Мурена» может заменить минные тральщики в Черном море – создатель изделия

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Созданный энтузиастами российский морской дрон «Мурена» может применяться в качестве минного тральщика, ограждая экипажи от угрозы.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил один из создателей БЭКа с позывным «Алекс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У этих платформ безэкипажных есть также и мирное применение. Во-первых, мы должны задуматься над тем, как будем разминировать нашу акваторию Черного моря. Вопрос сложный, минные тральщики сейчас не всегда способны справляться с этими задачами, так как мины различных типов, различных устройств и систем применены, поэтому мы сейчас работаем и над этой задачей. То есть, оснащенные БЭКи, которые обследуют с точностью до сантиметра определенную акваторию, обладают техническим зрением для того, чтобы избегать надводных препятствий, системой свой/чужой и магнитометрическим, гидрографическим, эхолокационным оборудованием для того, чтобы опознавать все мины, наносить минную карту, приносить ее для анализа и в дальнейшем мы будем понимать, что там происходит, не рискуя людьми, опять же», – отметил он.

«То есть, на самом деле, возможности очень большие у использования роботов и машинного зрения и для мирного применения, и для военного», – заключил Алексей.