Российский морской «Панцирь» стал грозным ответом на украинские провокации

13.10.2021 14:56 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В Черном море прошли экспериментальные учения, на которых проверили возможности корабельных систем противовоздушной обороны, в том числе и нового зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Панцирь-М».

Об этом, ссылаясь на свои военные источники, сообщают «Известия».

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В ходе маневров ракетный катер «Шуя», оснащенный морским комплексом, отразил удары авиации, крылатых ракет и дронов «противника» по территории Крыма.

«Раньше на «Шуе» стоял «Кортик» 1980-х годов выпуска. Морская версия «Панциря» – это совсем другой уровень. Комплекс может эффективно защищать от противокорабельных и крылатых ракет. Он справится с обычными самолетами и вертолетами, воздушными беспилотниками, а также с малоразмерными надводными целями», – сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

А по словам экс-замглавы МИД РФ Сергея Орджоникидзе, сегодня приходится уделять намного больше времени, сил и средств Черноморскому бассейну в связи с тем, что Украина занимает недружественную позицию и бесконечно приглашает корабли стран НАТО, которые устраивают маневры в непосредственной близости от российских границ.

«В таких условиях возможны как ошибки, так и провокации. Усиление возможностей российской ПВО станет сигналом всем желающим повторить действия британского эсминца. Это предотвратит подобного рода нарушения. Регулярные маневры кораблей стран НАТО носят недружественный характер, потому что когда такие мероприятия проходят в непосредственной близости от границ, они становятся угрожающим сигналом. На них надо реагировать и посылать им свой сигнал: ни одно ваше нарушение не останется безнаказанным», – подчеркнул дипломат.