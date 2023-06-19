Российский музыкант раскритиковал власти за чрезмерную лояльность к мигрантам

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Мигранты совершают больше всего бытовых преступлений в Москве. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил российский общественник и музыкант Михаил Ниц, более известный как Миша Маваши, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Маваши, одной из главных проблем является нежелание мигрантов становиться частью российского общества – по приезду в Россию они тут же создают или вливаются в существующие анклавы. А те же русские, приезжающие из Казахстана, сталкиваются с большими проблемами при попытке легализоваться:

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«Хорошо, Таможенный союз, замечательно, на примере Казахстана мы видели, как Таможенный союз начал работать, но при этом увеличился трафик героина невероятно, потому что он шел через Афганистан, Таджикистан, потом Сибирь, Урал. Дальше – официальная статистика МВД по Москве – 70% преступлений: изнасилования, поножовщина, хулиганство, домогательство, драки совершены мигрантами из Средней Азии. Это официальная статистика. Неофициальная статистика, кулуарная, внутри, – 80%… Мы говорим про интеграцию, мне прислали некие тезисы о том, что как-то остановить какую-то бытовую ксенофобию и так далее, а как это сделать? Большинство мигрантов, которые приезжают, они не учат русский язык, не хотят учить, они создают анклавы… Вы в курсе, что русские люди из Казахстана семь кругов ада проходят, чтобы получить гражданство? Они сохнут в кабинетах, хотя они приезжают рожать, продвигать русскую культуру, наши ценности, славянское единство и так далее. Жители Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана получают за полгода гражданство, без проблем, не зная языка. Сразу же привозится жена, шесть детей и восемь братьев. За полгода. Теперь умножайте».