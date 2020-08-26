Российский музыкант советует пороть детей ремнем, а не показывать гомосексуальные мультики

26.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Гомосексуалистам не стоит вываливать детали своих половых предпочтений напоказ всему обществу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям», заявил лидер российской рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, отвечая на вопрос о своем отношении к мультфильмам студии «Дисней», герои которых являются бисексуалами.

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«Я, конечно, абсолютно толерантный, но вырос в обществе, где понятия «гомосексуалист» не существовало. Может быть, что-то и тогда было, но я не знал об этом ничего. Группа Queen, Элтон Джон — я никогда не думал об их сексуальных предпочтениях. Какая разница? Если им нравится, пусть живут как хотят. Но когда всё вываливается напоказ, это становится показухой», – сказал Мазаев.

Он также призвал не показывать детям такого рода мультфильмы.

«Займите своих детей чем-то реальным: каллиграфией, музыкой, изучением нотной грамоты, игрой на фортепиано, пением в хоре, чтобы они выросли всесторонне развитыми людьми, чтобы мозги у них развивались с детства. Мелкая моторика, спорт, плавание», – отметил музыкан.

По его словам, детям также нужен «витамин Р».

«Ремень называется. В пубертатный период детей надо пороть, наказывать за то, что они не работают, иначе ничего не получится», – считает собеседник издания.

При этом он знает, что за такое можно загреметь под суд, но тем не менее просит «думать о своих детях и воспитывать из них людей, стоящих крепко на своих собственных ногах, понимающих, как устроен мир».

Ранее сообщалось, что студия Pixar впервые в своей истории выпустила мультфильм с главным героем — гомосексуалистом. По сюжету он хочет переехать в другой город со своим половым партнером, но боится рассказать о своих предпочтениях семье. Мультфильм показали на стриминговом сервисе Disney+.

А первым для Disney открытым ЛГБТ-персонажем стала полицейская-циклоп Спектр — второстепенная героиня в мультфильме «Вперед!», премьера которого состоялась в России в начале марта.