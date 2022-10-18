Российский общественник: «В первую очередь на фронт – силовиков и детей чиновников»

В России есть более миллиона человек, которые имеют соответствующую подготовку и должны быть отправлены в зону СВО.

Об этом в эфире канала «Спец Live» заявил российский общественный и политический деятель, председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется целесообразно брать какие-то квоты от наших силовых структур. Я проанализировал, что у нас больше миллиона человек представители всяческих специальных служб и вообще подготовленных людей. Надо понимать, что сотрудники Росгвардии, полиции, федеральной службы безопасности, ФСИН, я не говорю уже о ЧОПах и других наших подразделений, это люди как правило подготовленные.

И соответственно мне кажется, что подготовленные должны первыми идти, учитывая, что ну посмотрите по Москве количество полиции, оно зашкаливает.

У нас даже я помню чеченскую кампанию, когда я служил, там были командировки в Чечню всяких отрядов милиции, тогда еще ОМОНА, они там определенное время выполняли боевые задачи.

Я думаю, что сейчас пришло время, чтобы наши правоохранительные органы, особенно те, которые очень браво разгоняют манифестации, которые выполняют какие-то функции, им пора отдать долг своему отечеству и пойти в первых рядах для того, чтобы защищать свою родину не только на площадях Москвы или других регионах, но и на территории, которая сейчас присоединены к Российской Федерации.

Мне кажется, что это было бы справедливо, что в первую очередь должны люди, которые в погонах, которые принимали присягу, подписывали контракты, которые действительно имеют, по сравнению с простым обывателем или человеком, который давно служил, серьезную специальную военную подготовку, огневую, тактическую и так далее», – заявил Федоров.

Он добавил, что было бы неплохо, чтобы дети российских чиновников и олигархов тоже оказались на фронте, а не только простой народ.

«Все должны нести какое-то бремя и нагрузку, а не только простой, обычный мужик русский или народ, который должен нести – и социальную нагрузку, и на фронт ходить, и налоги платить. Поэтому я думаю, что было бы справедливо, чтобы дети наших олигархов, крупных чиновников тоже появились на фронте.

А то пока я только слышу, что есть, например, несколько региональных губернаторов, что кто-то отправил своих детей, я слышу, что Кадыров отправил своих двоих детей, я слышал, что несколько депутатов Госдумы написали заявления, что они готовы идти, даже Милонов, по-моему, тоже.

Я не знаю, как там, я только слышал. Я к тому, что я слышал, что некоторые представители нашего генералитета, дети воюют. Я даже слышал, что там воюет сын Евгения Пригожина. А чтобы так массово – нет», – резюмировал общественник.