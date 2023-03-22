Российский офицер об атаке на Крым: Ни одно ПВО не сможет отразить массированный удар

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Украина не зря делает ставку на атаку роями дронов, поскольку ни одно ПВО не может гарантировать в этом случае 100% уничтожения целей.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал военный офицер, комментируя недавний удар ВСУ по Джанкою на севере Крыма.

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«Всего в этот раз сбили и «посадили» порядка 7 дронов. Совсем без последствий, к сожалению, не удалось. Но, ни до одной цели они не долетели. Во всех случаях прерванный полет. Про состав с «калибрами» – конечно же, украинская выдумка. Скорее всего фейко-заготовка. Видео с телефона и голос: «рвануло на железной дороге»- и сразу вброс, типа состав с ракетами. Если бы действительно было бы попадание в состав, скрыть это было бы невозможно. Это было бы видно издалека, плюс жертаы и разрушения», – пояснил военный.

Он подтвердил, что Украина запускала дроны со стороны Одессы.

«С моря, со стороны Одессы. Основную массу нейтрализовали у побережья и в степи. А остальные, уже неуправляемые, неудачно приземлились», – сказал офицер.

«К сожалению, не только случайные разрушения, но и попадания при массированном применении БпЛА неизбежны. Ни одно ПВО не может поразить 100% целей при массированном ударе, а если в этом ударе будут задействованы ракеты и авиация – тем более», – предупреждает российский военный.