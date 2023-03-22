Российский офицер об атаке на Крым: Ни одно ПВО не сможет отразить массированный удар

Виктор Орлов.  
22.03.2023 17:37
  (Мск) , Симферополь
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь


Украина не зря делает ставку на атаку роями дронов, поскольку ни одно ПВО не может гарантировать в этом случае 100% уничтожения целей.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал военный офицер, комментируя недавний удар ВСУ по Джанкою на севере Крыма.

Украина не зря делает ставку на атаку роями дронов, поскольку ни одно ПВО не...

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«Всего в этот раз сбили и «посадили» порядка 7 дронов. Совсем без последствий, к сожалению, не удалось. Но, ни до одной цели они не долетели. Во всех случаях прерванный полет.

Про состав с «калибрами» – конечно же, украинская выдумка. Скорее всего фейко-заготовка. Видео с телефона и голос: «рвануло на железной дороге»- и сразу вброс, типа состав с ракетами.

Если бы действительно было бы попадание в состав, скрыть это было бы невозможно. Это было бы видно издалека, плюс жертаы и разрушения», – пояснил военный.

Он подтвердил, что Украина запускала дроны со стороны Одессы.

«С моря, со стороны Одессы. Основную массу нейтрализовали у побережья и в степи.  А остальные, уже неуправляемые, неудачно приземлились», – сказал офицер.

«К сожалению, не только случайные разрушения, но и попадания при массированном применении БпЛА неизбежны. Ни одно ПВО не может поразить 100% целей при массированном ударе, а если в этом ударе будут задействованы ракеты и авиация – тем более», – предупреждает российский военный.

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