Российский офицер признал успех Украины в атаках на Севастополь

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Следует признать, что Украина частично достигла успеха атаками своих беспилотников на Севастополь, поскольку вражеские дроны прорываются в акваторию главной бухты, а не засекаются современным оборудованием далеко от берегов Крыма.

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил военный эксперт Института стран СНГ, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевой успех нами в определённой мере достигнут. Но и противником достигнут боевой успех. Скажем, 29 октября был повреждён один из кораблей. Они зашли в акваторию Севастопольской бухты. Сейчас дроны были уничтожены не на подходе к главной базе, как говорят, а непосредственно в акватории главной базы. Было осуществлён прорыв через боносетевое заграждение, при этом один из дронов, я так полагаю, и решил задачу прорыва путём самоподрыва, чем освободил дорогу для других дронов. Один дрон был уничтожен неподалёку от Памятника затопленным кораблям, другой возле Павловского мыса. В результате этих взрывов и были выбиты стёкла… Атака была отражена, но угрозы были весьма серьёзные. Я полагаю, что это не последняя атака. Противник нарабатывает опыт, совершенствует практику, методику, отрабатывает разные средства», – сказал Горбачёв.

По его словам, Украина будет продолжать подобные атаки и дальше, и российской армии необходимо озаботиться о раннем обнаружении и уничтожении этих дронов.

«Сил и средств у противника для продолжения подобного рода вещей есть. У нас есть и люди, и силы, и средства, но мы сталкиваемся с тем, что подобного рода устройства доходят до главной базы, и входят в акваторию главной Севастопольской бухты. Главная задача на сегодняшний день – это противоборство с ними не на ближних подступах или в виду своих берегов. А решение задачи их поиска, обнаружения и уничтожения далеко в море. Я не говорю на выходе из Одессы или Очакова, но далеко за пределами видимости из Севастополя. Радиотехнические средства должны обнаруживать эти средства далеко от берега, и радиоакустические гидрофоны, акустические станции, по идее, должны были бы определять противника далеко на подступах», – резюмировал эксперт.