Российский офицер призвал Скабееву перестать смеяться над ВСУ

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Военный потенциал Украины на начало спецоперации оценивался в 200 тысяч человек боеспособного личного состава и 1 тысячу единиц бронетехники. Однако за два года СВО потери военных уже превышают 400 тысяч человек, и около 15 тысяч единиц военной техники, что говорит о недооценке противника.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помните, когда Яценюк был премьер-министром Украины, речь шла о так называемой «линии Яценюка»? Мы все довольно критически и скептически её оценивали, мол, канаву прокопают, столбы поставят, натянут колючку, и на большее сил не хватит. Но, видите, исходя из того, что в течение двух лет происходит, у них хватило и сил, и средств, и ресурсов, и потенциала для того, чтобы создать довольно серьёзные укрепления. То же самое можно говорить в целом о Вооружённых силах Украины, в которых на начало спецоперации оценивались как наиболее боеспособные части порядка 200 тысяч человек и около 1 000 танков. А скоро мы подойдём к цифре 15 000 танков и бронированных машин, которые были уничтожены. И это свидетельствует о целом комплексе моментов, по крайней мере один из них, что, всё-таки, нужно более чётче давать оценку противнику», – подчеркнул он.

По словам Горбачёва, после Авдеевки также нужно быть готовыми к тому, что на следующих рубежах мы столкнемся с серьёзной обороной.

«Очевидно и то, что основная часть западной техники, как Abrams и Leopard, другие образцы вооружений западного производства, прежде всего американского, еще не были задействованы в боевых действиях. Значит где-то они находятся, и ирония Скабеевой (Ольга Скабеева, телеканал «Россия-1») о том, что «леопарды застряли в грязи», весьма и весьма критично должна оцениваться. Конечно, они в грязи застревают, другие проблемы возникают. Но, так или иначе, Украина обладает по-прежнему серьёзным потенциалом с точки зрения вооружения, с точки зрения боезапаса. Тем более, что функционирует их «зерновой коридор» на полную мощь, логистические все схемы и цепочки, которые они использовали и устраивали в течение 2 лет. Они радикально не нарушены, поэтому впереди после Авдеевки предстоят непростые испытания», – считает Горбачёв.