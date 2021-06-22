Российский олигарх, помогавший Лукашенко нефтью, попал под санкции ЕС

22.06.2021, Москва, Михаил Рябов

Российский олигарх Михаил Гуцериев оказался первым крупным российским бизнесменом, попавшим под санкции ЕС за поддержку режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Именно Гуцериев помогал «Батьке» поставками нефти, когда у Лукашенко возникли противоречия с Кремлём из-за недостаточных, по мнению Минска, скидок.

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«Теперь бизнесмену полностью запрещено посещение ЕС. Европейские банки и «экономические операторы» прекратят обслуживать господина Гуцериева, а все его личные активы заморозят», – пишет газета «Коммерсант».

Бизнес, в котором у Гуцериева есть доля, уточняет юристы, санкции затронут, только если речь идет о 50% и более.

Крупнейшими активами именно Михаила Гуцериева являются «Русснефть» и «Нефтиса», которые суммарно добывают около 14 млн тонн нефти в год. Доля бизнесмена в «Нефтисе», по данным кипрского реестра, составляет по меньшей мере около 75%. На сайте компании прямо сказано, что господин Гуцериев играет «ключевую роль» в управлении и возглавляет совет директоров.

В отчете «Русснефти» за 2020 год по МСФО говорится, что Михаил Гуцериев имеет «возможность контролировать действия» нефтекомпании.

Цена акций предприятий олигарха уже стала падать после новостей о введении санкций.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Гуцериев является ближайшим другом Лукашенко. В стране тотальной госсобственности на промышленные активы олигарху удалось получить калийный рудник (калий – единственное полезное ископаемое в Белоруссии). Гуцериев также владеет несколькими белорусскими банками.

В Минске среди активов олигарха – IТ-компании, пятизвездочный отель «Ренессанс», бизнес-центр, терминал для бизнес-авиации в аэропорту, элитный развлекательный комплекс, серьезные инвестиции в недвижимость. Не последнее место в бизнес-империи занимает и «белорусский ландромат» – криптовалютная биржа в Минске, существование которой просто невозможно представить в РФ.

Считается, что олигарх использует Белоруссию как запасной аэродром, поскольку у него периодически возникают проблемы с российскими правоохранителями. Начиная с 2000 года Гуцериев инвестирует средства в белорусские предприятия даже в тех случаях, когда это противоречит интересам России.