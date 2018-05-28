28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Российский олигарх прибыл в Израиль за гражданством – СМИ

Российский бизнесмен Роман Абрамович в понедельник прибыл на частном самолете в Израиль, где проходит процедуру получения израильского гражданства, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает израильскпя газета Yedioth Ahronoth.

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Издание отмечает, что 24 мая другая израильская газета Israel Hayom сообщила, что Абрамович решился на иммиграцию в Израиль после трудностей с получением визы Великобритании.

По данным издания, владелец британского клуба “Челси” сейчас ведет строительство большого особняка в престижном туристическом районе Тель-Авива Неве-Цедек.

Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович получил отказ в продлении британской визы из-за неготовности объяснить британским властям происхождение своего состояния.