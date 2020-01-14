Российский олигарх уламывает Лукашенко покориться

14.01.2020, Москва, Елена Острякова

Нефтяной конфликт между Россией и Белоруссией сможет разрешить только личная встреча двух президентов.

Об этом старший аналитик центра «Альпари» Вадим Иосуб заявил в комментарии российской «Независимой газете», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ранее всегда, без исключений, спорные вопросы между двумя странами по нефти и газу разрешались на уровне двух президентов, а не субъектов хозяйствования, ведомств, министерств, вице-премьеров и даже премьеров», – говорит Иосуб.

Как утверждает «Коммерсант», «жесткая позиция всех без исключения крупных российских нефтяников и их решение прервать поставки в Белоруссию связаны с указаниями российского руководства».

Единственный олигарх, которому позволено поставлять незначительные объемы нефти на белорусские заводы, – Михаил Гуцериев. Его предприятия даже отказались от полагающейся поставщикам премии, цену поставок обе стороны не раскрывают. Это связано с интересом олигарха к калийной области Белоруссии, а также к поставкам белорусских нефтепродуктов на Украину.

В конце 2019 года в российских СМИ была вброшена информация об обысках, якобы прошедших в компаниях Гуцериева (у олигарха этот вброс опровергли). По версии конспирологов, таким образом его принуждали убедить Александра Лукашенко подписать наконец «дорожные карты» по интеграции. Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что президент «неукоснительно доверяет» этому российскому партнеру.

Тем не менее именно поставки предприятия Гуцериева (750 тыс тонн) позволяют белорусским НПЗ поддерживать минимальную мощность. Белорусские СМИ утверждают, что самолет олигарха регулярно совершает полеты в Минск.

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что встреча президентов России и Белоруссии может состояться в январе.