Российский омбудсмен летит в Киев на суд по делу Вышинского

19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что сегодня отправляется в Киев на судебное заседание по делу главного редактора “РИА-Новости Украина” Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом Москалькова сообщила на своей странице в Instagram.

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“… я обеспокоена судьбой российского журналиста Кирилла Вышинского. По информации адвоката, в камере, где он размещен, просто нечеловеческие условия. Нет электричества и даже матраса”, – написала Москалькова.

Омбудсмен РФ добавила, что сегодня отправляется в Киев, чтобы лично присутствовать на судебном заседании по делу Вышинского.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заверила, что Вышинский содержится в светлой и теплой камере Лукьяновского СИЗО и обеспечен всем необходимым.

Напомним, главного редактора “РИА Новости-Украина” Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене, этапировали в Киевское СИЗО. Суд по его делу намеренно затягивают уже почти 10 месяцев.