15.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Российский омбудсмен обнаружила, что голодающий Сенцов стал толще

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обьявивший голодовку украинский террорист Олег Сенцов прибавил в весе, а также попросила допустить к нему врачей, предложенных украинской стороной, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом она заявила сегодгя в комментарии ТАСС.

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“Сегодня я направила запрос во ФСИН с просьбой допустить врачей, в том числе предложенных украинской стороной, … для того, чтобы можно было провести вместе с нашими врачами независимую экспертизу и сказать о его состоянии здоровья. Но его состояние здоровья сегодня удовлетворительное, он каждый день с его разрешения получает капельницы с полным набором всех необходимых питательных веществ: белков, витаминов. И в весе он не только не потерял, но и на 2 кг прибавил”, – пояснила Москалькова.

Кроме того, ранее она заявила, что расценивает поездку украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в колонию, где находится Сенцов вопреки прежним договоренностям, как ее личную инициативу.