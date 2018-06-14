14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Российский омбудсмен собралась на Украину

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует поехать на Украину 18 июня, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Я планирую поехать в понедельник в Херсон в СИЗО где содержится Вышинский, ваш коллега журналист», — сообщила Татьяна Москалькова журналистам в четверг в Екатеринбурге, передает Интерфакс-Украина.

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Она добавила, что 16 июня планирует встретиться в Омске с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.

«Если я буду ей нужна здесь, и если органы ФСИН сочтут, что я должна сопровождать, то я буду сопровождать ее (Денисову — Ред.) в Челябинске, Салехарде и в других регионах», — сказала Москалькова.

Она добавила, что на Украине намерена побывать также в Одессе и Киеве.

«В списке граждан РФ, которые находятся сегодня под стражей, тот, что я представила Денисовой, 34 человека. Это два зеркальных списка по 34 человека. Но я оставляю за собой право расширения этого списка. Как и Людмила Денисова», — сказала омбудсмен РФ.

Всего, по ее словам, ва Украине в местах лишения свободы, в местах принудительного содержания в СИЗО, и в колониях, находятся более 400 граждан России, обвиненных в политических и уголовных преступлениях.

«Как омбудсмен, согласно своему мандату, я могу проверить условия, порядок содержания под стражей, оказания медицинской помощи, и нет ли применения насилия или других незаконных методов, связанных с содержанием под стражей», — отметила омбудсмен.

Также она сообщила, что в своем ежегодном докладе обратит внимание на защиту прав журналистов. «Я буду в своем докладе специально писать раздел о защите прав журналистов. Потому что задержание и обвинение журналиста за его профессиональную деятельность на Украине — это грубейшее нарушение международных прав, нравственного подхода к человеческому исполнению своего служебного долга», — заявила Татьяна Москалькова.

Ранее Москалькова заявляла, что на Украине, помимо журналиста Кирилла Вышинского, хотела бы посетить еще троих заключенных: активистку «Волонтеры Победы» Елену Одновол, а также военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.