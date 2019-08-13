Российский паспорт как преступление. Интервью с Владимиром Корниловым

13.08.2019, Москва, Валентин Филиппов

Зеленский и Коломойский говорят одно и то же, не договариваясь между собой. Аресты жителей Украины принявших российское гражданство станут законными. Российские СМИ публикуют интервью Коломойского бесплатно. Телеканал Зеленского поможет сохранению русского языка на Украине. Порошенко с Зеленским хуже Гитлера.

О метаморфозах и совпадениях в украинской политике и пропаганде. О сомнениях в выполнении Украиной минских соглашений, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал донецкий историк и публицист Владимир Корнилов.

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Валентин Филиппов: Когда делаешь интервью по скайпу, абсолютно не понятно, кто у кого в гостях.

Владимир Корнилов: В гостях у сказки.

Валентин Филиппов: …Поэтому даже я не знаю, у нас в гостях Владимир Корнилов, или я в гостях у Владимира Корнилова. Кто будет наливать, тот и хозяин в доме, – здравствуйте, Владимир.

Владимир Корнилов: Здравствуйте.

Валентин Филиппов: Такой вопрос. Каждый день в региональных СМИ украинских сообщают о том, что «с Востока прибыл борт с тяжелоранеными», «неравнодушные жители, несите гуманитарную помощь в госпиталя», «героям нужны памперсы» – говорят они.

И становится понятно, что потери на Востоке у украинской армии присутствуют, они есть всегда, они не такие уж лёгкие.

Мы знаем, что и с донецкой стороны всё время кто-то гибнет. Обстрелы продолжаются.

Скажите, а к чему Зеленский подогнал свой демарш с четырьмя погибшими военными, заявив, что, прямо, «перемирие прервано». Он позвонил Путину. Он позвонил Макрону.

Владимир Корнилов: И Эрдогану нажаловался. Даже забыв, что всего год назад называл Эрдогана «Эрдоган – усатый таракан».

Валентин Филиппов: Это не он называл. Это сценаристы. Они его обманули.

Владимир Корнилов: Не знаю. Зеленский со сцены говорил. Эрдоган – усатый таракан. Не знаю, вспомнил ли ему Эрдоган. Видимо, не вспомнил. А что касается вашего вопроса, разделим его на две части. Вы сказали – несите деньги, кровь, чего угодно. Вещи и материальные ценности, чтоб спасти кого-нибудь. Но вы же понимаете прекрасно, как устроен волонтёрский бизнес на Украине.

Валентин Филиппов: Ну, да. Понимаю.

Владимир Корнилов: Даже если там никто не будет ранен или убит, эти самые добрые и честные волонтёры, всё равно, будут находить способ сбивать с доверчивых граждан Украины новые и новые денюжки. Вон смотрю список «Слуги Народа», так там таких волонтёров, не плохо подлохматившихся на этом бизнесе, огромное множество. И мы ещё увидим, как они будут проявлять свои таланты в Верховной Раде.

Что касается перемирия. И его окончания. Действительно гибли люди и во время этого перемирия, но, честно скажем, таких массовых обстрелов, как до перемирия, не было. И количество раненых было меньше. В ЛНР, вообще, несколько дней никто не стрелял. Но при этом, да, Украина это перемирие фактически прервала. Если посмотреть сообщения прошлого уикенда, то вы увидите: погиб боец ЛНР, ранены бойцы ДНР, были прилёты в мирные кварталы, попали в школу в Горловке. Украина перемирие фактически прервала.

Никого это не волновало. Ни Эрдогана, ни Меркель, ни, тем более, украинское сообщество. Читаю радостные сообщения украинских СМИ, там, на выходных, что «три бойца-террориста ДНР ранено» где-то под Мариуполем.

И вот погибли четыре бойца вооружённых сил Украины. Я не знаю, как они погибли. Я вижу противоположные сообщения. Не мне судить. Но ещё раз говорю: прервала это перемирие Украина. И когда Украина радостно трубит о том, что «там мы продвинулись вперёд, там мы заняли «серую» зону», ну это же закон жанра. Обязательно ждите, через день, через два, гибель там украинских военнослужащих. И не кричите на весь мир: – Россия виновата! Ищите первопричину.

Валентин Филиппов: Да. Как они там оказались.

Владимир Корнилов: А первопричина всегда оказывается, что Украина где-то начинает продвигаться, где-то закрепляться на новых позициях и тому подобное.

И вот Зеленский в своём стиле, в стиле Порошенко, в стиле Украины вообще, сделал такой монтаж. Пропускаем все сообщения об обострении на фронте, о том, что начались обстрелы со стороны Украины, три-четыре дня вырезаем, и сообщаем, что четыре военнослужащих ВСУ погибли.

Так Украина, собственно, и работает. Смотришь на риторику Зеленского, пока есть некие отличия от Порошенко, но, всё меньше и меньше.

Валентин Филиппов: А вот скажите, Коломойский утверждает, что он не общается с Зеленским. Что Зеленский достаточно занятый человек, такой возможности нет, да и не о чем общаться. Тот президент, этот бизнесмен. Это отдельные вещи абсолютно. Никак не связанные.

И, вместе с тем, накануне этой истерики Зеленского Коломойский даёт большое интервью российскому изданию, в котором практически выдвигает ультиматум. «Вы должны убраться», «Вы должны заткнуться», «Вы должны страдать», «Вы будете наказаны»….. Примерно такое говорит Коломойский.

Владимир Корнилов: При этом, обратите внимание на любопытнейшее совпадение…..

Валентин Филиппов: Совпадает у них как-то.

Владимир Корнилов: Когда Коломойский даёт интервью и заявляет, что изменения в Конституцию Украины не нужны для того, что бы начать мирный процесс. На следующий день Зеленский в пресс-релизе по поводу звонка Путину заявляет, что не нужно менять Конституцию Украины.

При этом в пресс-релизе Владимира Путина значится фраза, что обе стороны согласились на то, что надо следовать минским договорённостям.

Но, простите, в минских договорённостях чёрным по белому написано, даже дата обозначена, когда и по поводу чего нужно менять Конституцию Украины. Мало того, так сказано, что эти изменения должны пройти с согласования с повстанцами. С Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой.

Вот я обращаю внимание на такую синхронность между Зеленским и Коломойским. Не общаются они.

И обращаю внимание, что они это заявляют, и даже не подозревают, что это и есть прямое нарушение минских соглашений.

Валентин Филиппов: Но они же поясняли, – и Коломойский, и Зеленский. Не договариваясь абсолютно, но одновременно. Они поясняли, что минские соглашения надо соблюдать, но они подписаны пять лет назад. С тех пор многое изменилось. Поэтому соглашения требуют определённого апгрейда.

Владимир Корнилов: Так, пожалуйста!

Валентин Филиппов: Поэтому их надо немножко изменить. Вот так – «Вы убираетесь, мы сами всё наладим».

Владимир Корнилов: Я не против. Я изначально говорил, что минские соглашения для того и создавались, чтобы принудить Украину к прямому диалогу с ДНР-ЛНР. О чём прямо эти минские соглашения и говорят. Дальше – пожалуйста. Уточняйте детали. Апгрейдьте. Если надо – давайте переписывать какие-то пункты. Но со стороны Украины говорится, что минские соглашения не работают. И не звучит ни единого предложения, если не брать эту безумную идею про миротворцев на всей территории ДНР-ЛНР, что нереализуемо и прямо противоречит минским соглашениям. Всё, что заявляет украинская сторона, это не апгрейд минских соглашений. Это прямое противоречие минским соглашениям.

И они же нам рассказывают, что минские соглашения нужны только ради одной цели – ради того, чтобы продолжать режим санкций против России «за невыполнение» этих соглашений.

Валентин Филиппов: У них есть более мягкий вариант. «Смысл минских соглашений в том, что Россия убирает свои войска и передаёт контроль за границей украинским войскам». Что конечная цель именно эта. Поэтому, все остальные пункты можно пропустить.

Владимир Корнилов: Там есть пункт о том, чтоб Украина контролировала, там всё двояко можно трактовать. Там нет, что мы передаём границу. Тем более, там нет ничего про то, что убрать российские войска.

Валентин Филиппов: Иностранные.

Владимир Корнилов: Заметьте. Иностранные войска с территории Украины. При этом спокойненько американские войска, подразделения, американские, британские, канадские находятся на регулярной основе, на территории Украины. И это прямо противоречит тем самым минским соглашениям.

Про российские войска там ни слова не сказано. При этом там легитимированы вооружённые силы ДНР-ЛНР, поскольку речь идёт о народной милиции, которая признана этими соглашениями. Что нужно убирать из ДНР-ЛНР? Народная милиция присутствует. Реорганизация вооружённых сил или ополчения Республик произошла. Они там все подпадают под это понятие из минских соглашений.

Что ещё нужно убрать?

Валентин Филиппов: Вы понимаете, чего я во всей этой ситуации опасаюсь…. Мы, наверное, недооцениваем в том отношении, что Украина и Зеленский настроены вести информационную войну. Именно информационную. За умы, в том числе и, и россиян. И демарш со звонками этими, с погибшими украинскими бойцами, он и в России прозвучал достаточно сильно. И разговор с Путиным был подан быстрее украинской стороной. И многие российские сайты перепечатали украинскую версию. О том, что Зеленский жёстко поговорил с Владимиром Путиным и указал ему, что подобное недопустимо….. Они постепенно врываются в наше информационное пространство. И это меня волнует. Мы очень медленно реагируем.

Владимир Корнилов: А когда они не врывались в наше информационное пространство? Смею вас заверить, при Порошенко этот «минстэць» очень дорогостоящий, министерство информации, если не ошибаюсь, у них там целое подразделение существует, которое занимается вещанием исключительно на Россию. На российские регионы. Уж вы лучше меня знаете. И на Крым. И на «Идель», как они называют – на Уральские регионы. Радио «Свобода». Американские голоса. Они активным образом этим занимаются.

И ни для кого не осталось незамеченным, что Зеленский обещал начать информационную войну. Он не сказал «против», он сказал «за умы Донбасса», за российских деятелей. Но, простите, это говорили и по поводу Крыма, когда взрывали электроопоры, эти ЛЭПы.

Каждая бомба со стороны Украины обнуляет всю эту «борьбу за умы и сердца».

Валентин Филиппов: Вы знаете, бомба накрывает один населённый пункт.

Владимир Корнилов: Извините, её слышат гораздо дальше и больше. Смею вас заверить. Если где-то взрывается в Донецке, то дальше эти кадры обнуляют любую попытку этой информационной войны.

Что касается этого плана многомиллиардного по созданию мощного русскоязычного канала…..

Валентин Филиппов: Зеленский знает, на чём воровать.

Владимир Корнилов: Очередной раз освоить деньги. Как эти десятки, если не сотни миллионов, которые на «громадськэ» ТВ выделялись сразу после майдана. Они требуют инвестирования в русскоязычный телеканал, который на Украине фактически будет запрещён. Потому что он противоречит закону о языке, который они же приняли.

Валентин Филиппов: Они для него сделают поправку. Я вас уверяю, вся Украина будет его смотреть, и там реклама будет стоить миллиарды.

Владимир Корнилов: Ну, отлично. Мы там с удовольствием будем выступать. Я только поддерживаю идею создания русскоязычного канала на Украине. Чем больше будет русскоязычных каналов, тем лучше будет для русского языка. Другое дело, что информационное влияние, выхлоп от всего этого, оно будет скорее на Украине, чем где-то в регионах Донбасса. Вы думаете, на Донбассе сильно запрещают украинские каналы?

Валентин Филиппов: Да нет. Никто не запрещает.

Владимир Корнилов: С удовольствием смотрят, смеются, возмущаются, плюются. Но прекрасно знают ситуацию. Ничем подобным это не переломить.

Валентин Филиппов: Российские СМИ с удовольствием, за определённую сумму, дают слово Коломойскому. В украинских разместить точку зрения России невозможно. Пришёл Коломойский, заказал себе три полосы и 15 минут в прайм-тайм, и ему дают.

Владимир Корнилов: Можно отвечать?

Валентин Филиппов: Я думал, Вы посопереживаете…. Что тут отвечать?

Владимир Корнилов: Я просто, чтоб коротко подытожить то, что вы говорили. Коломойский заплатил РБК за размещение интервью? Правильно?

Валентин Филиппов: В данном случае РБК. Он ещё какие-то интервью размещал.

Владимир Корнилов: Я не думаю, что РБК нужно было что-то платить, чтобы разместить интервью с Коломойским. Многие бы и ему доплатили, чтобы у него взять интервью.

Валентин Филиппов: Вот не надо таких намёков, у нас самих денег нет.

Владимир Корнилов: Это хорошо, но представить, что Коломойскому приходят и говорят: – Дай денег, мы твоё интервью разместим….. Я не очень себе представляю.

Валентин Филиппов: А я представляю. Я бы так и сделал.

Владимир Корнилов: Поэтому он вам интервью и не даёт.

Валентин Филиппов: А я и не прошу.

Владимир Корнилов: На самом деле, дал бы это интервью Коломойский РБК-Украина, а не РБК-Россия. Думаете, у нас бы его не цитировали? Не разместили бы? Очень полезное интервью. На самом деле, с удовольствием я его целиком и полностью прочитал. Читаю его интервью и в Файнэншл-Таймс, предположим, которые очень любят с ним беседовать. И гоняются за ним не для того, чтоб он им денег дал.

Валентин Филиппов: У меня к вам важный вопрос. СБУ обещает ловить и допрашивать тех, кто получил российское гражданство. А что законодательство Украины об этом говорит? Что значит «ловить людей, которые получили российское гражданство»?

Владимир Корнилов: Уже есть законодательная инициатива возбуждать дела против тех, кто имеет двойное гражданство, если у тебя есть паспорт «дэржавы-агрэссора». Никто не трогает гражданку США Супрун, никто не требует её посадить и допросить. А если российский паспорт, то здесь уже есть законодательная инициатива для введения наказания.

Уже есть случай, когда на КПП задерживают людей из Донбасса, которые подали документы или получили российский паспорт по новым указам. Но таких людей будет всё больше и больше. Это все понимают. Это процесс необратимый. И если Россия продолжит этот путь по выдаче паспортов не только жителям Донбасса, но и ряда других регионов Украины, то этот процесс необратим и неотвратим.

Можно, конечно, арестовать заодно 300 тысяч украинцев, которые получили венгерские паспорта. Хватит ли на Украине тюрем?

Валентин Филиппов: Ну, венгерские – вряд ли. Чего за венгерские? Мне интересно, это только Донбасса касается?

Владимир Корнилов: Ну, вы же понимаете, что обладатели российских паспортов, если действительно открыть такую возможность для всех жителей Украины, а Путин намекал о возможности, их будет гораздо больше, чем 300 тысяч.

Валентин Филиппов: Мне не понятно, это касается только граждан Украины бывших или нынешних, которые проживали, или проживают, или родились на Донбассе, или по этой логике, это должно распространяться и на граждан Украины из Крыма, которые тоже получили паспорта России.

Владимир Корнилов: Вот согласно этим инициативам, речь идёт о всех гражданах Украины, которые имеют российский паспорт. Требуют ввести ответственность за это.

Валентин Филиппов: За получение паспорта?

Владимир Корнилов: Вообще, за наличие паспорта. Даже если он у вас был до всех этих событий.

Валентин Филиппов: А что сделать, чтобы не попадать под уголовную ответственность? Отказаться от украинского гражданства невозможно. Мы это знаем. Значит российское гражданство само по себе преступление?

Владимир Корнилов: Да. Да. Согласно этим инициативам. Речь идёт о введении ответственности для граждан Украины, имеющих паспорт «дэржавы-агрэссора».

Валентин Филиппов: Всё логично.

Владимир Корнилов: Что это вы загрустили?

Валентин Филиппов: Не, я просто….

Владимир Корнилов: Про свой украинский паспорт вспомнили?

Валентин Филиппов: Кстати, где он? Нет. Я просто задумался, я вчера Гитлера пару речей посмотрел. Чего-то мне захотелось послушать, что он людям говорил. Так вот – помесь Зеленского с Порошенко.

Владимир Корнилов: Ну, Гитлер, всё-таки, был талантливым оратором.

Валентин Филиппов: Да.

Владимир Корнилов: Не сравнить ни с Порошенко, ни с Зеленским. Во всяком случае, с Зеленским данного образца. Но при этом некоторые его манеры, которые он использовал в тридцатые годы на своих многочисленных митингах…

Валентин Филиппов: Да, во время выборов….

Владимир Корнилов: Он мог выступать часами. Где угодно. Очень энергично вёл свою агитацию. Ораторскому искусству различных тиранов и диктаторов посвящены многие учебники. Но если мы посмотрим лозунги геббельсовской пропаганды во время оккупации Украины, именно под украинскую аудиторию заточенные, то зачастую вы не увидите ни единой разницы. Кроме, не упоминают сейчас НСДРП и Великого Фюрера Адольфа Гитлера. Но замени там некоторые фамилии…..

Валентин Филиппов: Да, да, да!

Владимир Корнилов: Вы увидите, что абсолютно ничего не поменялось. Украина это Бастион Европы, Украина защищает Европу от варварской московской цивилизации. И, соответственно, Украина, это светоч европейской цивилизации, мы всегда были в одной семье, пока нас не захватила клятая Москва. И много-много другого. Про работу в Германии. Про гастарбайтеров.

Валентин Филиппов: Ну, безвиз.

Владимир Корнилов: Да. Зачастую не найдёте вообще никаких отличий. Я много занимался анализом этой оккупационной прессы. С 1941 по 1943 годы на Украине. И хочу сказать, что многое, что сейчас мы видим из-под пера украинского «минстэця», министерства информации, чуть не сказал – пропаганды, это точная калька, копия с того, что писали в сороковые годы нацистские украинские газеты.

Валентин Филиппов: Огромное Вам спасибо. Убедительной аналогией закончили.

Владимир Корнилов: Найдите украинский паспорт, чтоб хоть просто отказаться от него.

Валентин Филиппов: Я даже советский храню. Но то – Советский!

Владимир Корнилов: Я тоже.