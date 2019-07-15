Российский перебежчик требует «додавить «Газпром»

15.07.2019, Киев, Максим Карпенко

У Европы нет альтернативы Украине в вопросах транзита газа, потому она должна либо додавить «Газпром», либо компенсировать Киеву все, что он потеряет при составлении нового газового контракта с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, скрывающийся от российского правосудия за хищения в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У вас решен вопрос по «Северному потоку», зато вопрос транзита вообще не решен никак. Кому сейчас нужно больше решить вопрос по поводу транзита – Европе или Украине. У меня есть точка зрения, что Европе. Потому что в европейском топливном балансе газ составляет 40%. Весь «Северный поток» раньше второй половины следующего года не заработает никак, «Турецкий поток» никак не подключен к общеевропейской газовой системе и не один год займет, прежде чем это случится, поэтому Украину заменить абсолютно нечем», – утверждает перебежчик.

«А в украинской структуре потребления газа на данный момент уже две трети текущего потребления – это своя добыча, плюс есть резервы в подземных газохранилищах, которые надо до конца года еще максимально нарастить. И Украина вполне может посидеть и подождать, пока Европа не заставит «Газпром» договориться. Нет альтернативы этому транзитному газовому пути… Пусть давят, ну, пожалуйста – дайте что-то взамен. Сколько теряет Украина от того, что она подпишет какой-то вариант газового контракта, она должна это приобрести со стороны европейцев. Еще раз говорю, им деваться некуда», – заявил Пономарев.

Ранее он обещал, что Украина получит в подарок Крымский мост.

Также Пономарёв призвал готовить вооруженный Майдан в РФ.