Российский переговорщик предупредил Запад о катастрофических последствиях игнорирования требований РФ

13.01.2022  21:56 (Мск), Вена,
Владимир Гладков.  
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Дзен, ЕС, Конфликт, Общество, Политика, Россия, США


Отсутствие договорённостей между Россией и Западом по принципиальным линиям могут спровоцировать катастрофические для всех последствия.

Об этом на пресс-конференции заявил российский постпред при ОБСЕ в Европе Александр Лукашевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отсутствие договорённостей между Россией и Западом по принципиальным линиям могут спровоцировать катастрофические для всех...

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«ОБСЕ является до сих пор региональным соглашением по смыслу главы 8 устава ООН. У нас нет ни учредительного документа, ни положенных на бумагу основных принципов работы. Поэтому международно-правовой статус, а вернее, его отсутствие у ОБСЕ, естественно, не предполагает обсуждения таких серьёзных проблем, решения которых российская сторона предполагает добиваться от западных коллег в этих форматах.

Подчеркну, европейская безопасность напрямую зависит от состояния отношений между крупными державами, прежде всего, между РФ и США. Поэтому диалог между ними является ключевым, с точки зрения достижения принципиальных согласий по ключевым аспектам военной безопасности в Европе», – сказал представитель РФ.

Он назвал предложения Москвы Западу «моментом истины», к которому лучше прислушаться.

«Российские идеи, которые мы обсуждали в Женеве, Брюсселе и Вене на площадке ОБСЕ, это, по сути, момент истины. Который должен определить, будем ли мы договариваться о тех линиях, которые нельзя переходить, и о тех принципах, которые нельзя нарушать – либо ситуация пойдёт по сценарию, который может привести к катастрофическим последствиям. Этого хотелось бы избежать», – подчеркнул Лукашевич.

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