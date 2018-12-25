Российский Первый канал задолжал миллиард рублей

25.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Телевизионный технический центр “Останкино” подал два судебных иска против Первого канала, требуя возмещения долгов в размере 74 и 89,5 миллиона рублей. Соответствующие иски зарегистрированы 24 декабря Арбитражным судом Москвы, передает корреспондент “ПолитНавигатора” со ссылкой на российское издание “Коммерсант”.

Кроме того, в картотеке суда за октябрь-ноябрь зарегистрированы 11 исков от телецентра на общую сумму в 63 миллиона рублей к главному подрядчику Первого канала — группе “Красный квадрат” Аркадия Ротенберга. В декабре суд удовлетворил крупнейший из исков на 39,9 миллиона рублей.

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По словам источника газеты “Коммерсант”, Первый канал задолжал за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Два иска поданы по долгам за июль, “чтобы обозначить ситуацию”, а общая задолженность канала и его подрядчиков перед “Останкино” превышает один миллиард рублей, утверждает собеседник издания.

“Первый канал“ — наш важнейший, если хотите, любимый клиент. Тем не менее задолженность канала и его субподрядчиков достигла критического значения, что ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только „Первого“, но и более ста телекомпаний”, — сообщил представитель телецентра Денис Назаров.