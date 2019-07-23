Российский писатель объяснил, как закрыть вопрос «Чей Крым?»

23.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Расстановка сил после парламентских выборов на Украине ничего не поменяла: гражданская война продолжается, США по-прежнему контролируют государство, у которого не существует внутренней политики.

Об этом интервью сайту «Изборского клуба» заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я особо не следил за сценарием выборов на Украине, по той простой причине, как если бы я живи чуть пораньше, я бы не следил за выборами в Третьем Рейхе — потому что все равно у власти останется нацистская партия и ее враждебность к Советскому Союзу ничуть не уменьшится. Результаты выборов на Украине были вполне себе прогнозируемыми», – отметил писатель.

По его мнению, предсказуемо победившая партия «Слуга народа» будет пользоваться доверием в ближайшие пять лет, которое Зеленский будет терять по мере истечения этого срока.

«Ничего не изменилось, США по-прежнему контролируют Украину, гражданская война продолжается, ничего нового. Нужно понять, что у Украины как у субъекта международного права внутренней политики не существует. На Украине проводится масштабный социальный эксперимент, когда населению дурят головы, спекулируют на их эмоциях, искусственно вызывают эти эмоции, а потом отправляют на войну. Я хочу сказать, что на мой взгляд, на Украине сегодня нет ни одной (!), я подчеркиваю, НИ ОДНОЙ, политической силы, которая заслуживает того, чтобы за нее проголосовать», – добавил Стариков.

Поясняя свою позицию, публицист также подчеркнул, что считает единственной проукраинской политической силой ту партию, которая будет выступать за единство русского народа, то есть, за воссоединение Украины и России.

«Скажите мне пожалуйста, есть ли на Украине сейчас хотя бы одна такая политическая сила? Нет. Все остальные – в разной степени подыгрывают бандеровцам, либо являются бандеровцами, конформистами и соглашателями. Поэтому я буду внимательно следить за выборами на Украине и «болеть» за кого-то там, когда появится политическая сила, возглавляемая лидером, который прямо выскажет то, что думают десятки миллионов русских людей по всему миру», – заявил он.

Комментируя наблюдения о том, что последнее время всё чаще звучит мнение, что Украину ждет судьба Югославии, писатель отметил, что такие разговоры надо воспринимать двояко.

«Во-первых, не только судьба Югославии, распавшейся на части, – Украину может ждать повтор операции, которую провела хорватская армия по уничтожению Сербской Краины.

Что же касается судьбы Украины как государства, то повторю, я хочу, чтобы Украина в ее нынешних границах, воссоединилась с Россией. Тогда прекратится война, и вопрос – Чей Крым? – станет неактуальным. А те отпетые бандеровцы, которые противятся этому, могут посражаться в лесах некоторое время, а потом уехать в Канаду, как это уже было в середине XX века», – подытожил Николай Стариков.