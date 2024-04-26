Российский писатель увидел ключевую разницу в мотивации ВС РФ и ВСУ

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Российская армия, в отличие от ВСУ, демонстрирует высокий боевой дух.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Ваши Новости» заявил писатель Герман Садулаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, дух наших солдат очень высок, храбрость, личный героизм, стойкость. Это все помогает нам сейчас не дрогнуть и вести войну. У наших бойцов уровень мотивации очень высокий, и боевой дух достаточно высок», – сказал Садулаев.

Он объясняет разницу в настроениях двух армий тем, что Украина не является самостоятельным государством.

«У ВСУ нет Родины, потому что такой страны как Украина не существует. Она не является Родиной ни для кого. Родина у нас была одна общая, которая была растаскана, раздергана врагами нашего народа по разным государствам. У Украины нет государственности. Она целиком находится на финансовой, идеологической, политической подпитке у Запада», – сказал Садулаев.

При этом он не видит никаких предпосылок к тому, чтобы украинский фронт посыпался, а потери личного состава оценивает как примерно равные.