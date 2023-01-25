Российский политик: Чубайс в 2014 году предлагал Путину идти до Львова

Бывший тогда руководителем корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс выступал за освобождение всей Украины от бандеровского режима еще в 2014 году после воссоединения России с Крымом.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявила экс-депутат Госдумы Дарья Митина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот же Чубайс, которого я проклинаю за его приватизацию, в 2014-м году был – вы будете смеяться – одним из самых жестких «ястребов». Он как раз был за окончательное решение украинского вопроса до Киева и Львова. Он пытался влиять и писал записки, просил о личной встрече с президентом, в которых ему никогда не отказывали. А в 2014 году наше высшее руководство как бы отморозилось. Перестало слышать, встречаться, обсуждать – окуклилось. И ястребиная партия сопротивления, куда входил не только Чубайс, но и значительная часть нынешней политической элиты, тогда проиграла. Тогда победила партия умиротворения, примирения, а на самом деле – поражения», – сказала Митина.

По ее словам, против освобождения Украины выступал крупный бизнес, имеющий активы на Украине, и часть силовиков во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. Митина призналась, что позиция Чубайса ее удивила.

«Я сама удивилась, потому что это все было на моих глазах. И я даже в какой-то степени принимала участие во всех этих обсуждениях. Я не знаю, какая у него мотивация была. Понятно, что совсем другая, нежели у нас. Мы с фашизмом боремся и пытаемся какие-то элементы советской власти возродить. У него явно другая. Наверняка какая-то бизнес мотивация, какая-то коммерческая. Но в любом случае верховный синклит нашего большого бизнеса решил, что брать даже Донбасс нерентабельно и невыгодно, больше убытков, чем прибыли», – сказала Митина.