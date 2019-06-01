Российский политик объяснил в Минске, что такое настоящий союз

01.06.2019, Москва, Елена Острякова

Граждане России и Белоруссии должны потребовать создания не декларативного, а реального Союзного государства.

Об этом на пресс-конференции в Минске заявил экс-вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все есть, нужна политическая воля двух президентов. До тех пор, пока не будут внесены изменения в Конституции РБ и РФ, никакого союзного государства не будет. Это можно сделать либо через внесение поправок, либо через принятие конституционного акта. Это неизбежный шаг», – сказал Бабурин.

По его мнению, свое слово при создании Союзного государства должно сказать и гражданское общество.

«Когда простые люди начнут говорить: 20 лет нам обещают союзное гражданство, а где паспорт, подтверждающий, что житель Белоруссии имеет любые права гражданина на территории РФ? В сфере образования, трудоустройства, любых пограничных и таможенных ситуаций. Где возможность всем выпускникам белорусских школ без дополнительных условий поступать в российские вузы и наоборот?» – сказал Бабурин.