Российский политолог: Байден в старческом маразме готов развязать Третью мировую

Дональд Трамп, опозоренный на предыдущих выборах президента США, собирается вернуться к политической деятельности для того, чтобы отомстить обидчикам.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил российский политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не обязательно, что Трамп будет кандидатом от республиканцев, хотя шансы у него достаточно высокие. Но станет он кандидатом или нет, но он будет играть серьёзную роль в этой избирательной кампании.

Для него это дело чести. После того, как унизительным образом с ним поступили на прошлых президентских выборах, когда весь мир увидел, насколько это вывернуто наизнанку… Его просто унизили и сказали: «Всё, пошёл вон».

Поэтому для Трампа это дело личное. И, независимо от того, будет он кандидатом или нет, он будет активнейшую роль играть в этой кампании против демократов, против Байдена, который уже заявил, что пойдёт на следующий срок», – сказал Мартынов.