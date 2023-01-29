Российский политолог: Байден в старческом маразме готов развязать Третью мировую
Дональд Трамп, опозоренный на предыдущих выборах президента США, собирается вернуться к политической деятельности для того, чтобы отомстить обидчикам.
Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил российский политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не обязательно, что Трамп будет кандидатом от республиканцев, хотя шансы у него достаточно высокие. Но станет он кандидатом или нет, но он будет играть серьёзную роль в этой избирательной кампании.
Для него это дело чести. После того, как унизительным образом с ним поступили на прошлых президентских выборах, когда весь мир увидел, насколько это вывернуто наизнанку… Его просто унизили и сказали: «Всё, пошёл вон».
Поэтому для Трампа это дело личное. И, независимо от того, будет он кандидатом или нет, он будет активнейшую роль играть в этой кампании против демократов, против Байдена, который уже заявил, что пойдёт на следующий срок», – сказал Мартынов.
Он считает ошибкой, что нынешний американский президент Джо Байден собирается идти на второй срок.
«Тоже удивительная вещь, он и так не молодой. Только ленивый в США не смеётся над дедушкой Байденом и его старческими оплошностями. Наверное, нехорошо над пожилыми потешаться.
Но это – американский президент, в руках которого одна из самых больших экономик и ядерный потенциал, который в своём маразме готов развязать ядерную войну и положить конец всей мировой цивилизации. Здесь уже не до смеха», – резюмировал политолог.
Спасибо!
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