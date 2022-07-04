Российский политолог: Болгария – такое же failed state, как и Украина

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Болгария забыла о том, что Россия освободила ее от турецкого ига.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по тому, как ведут себя болгары, они искренне считают, что их освобождали турки от российского ига. Две мировые войны, в ходе которых Болгария оказывалась на противоположной нам стороне, в чулан не положишь. Поэтому Болгария будет с цветами встречать «турецких освободителей», – сказал Евстафьев.

Он считает Болгарию таким же несостоявшимся государством, как Украина.

«Болгария – такое же «фейл стейт», как и Украина. Только эксперимент с болгарской государственностью продлился несколько дольше…Болгария всегда была при ком-то сильном. При Советском Союзе, при Германии и США, теперь побудет лет 50 при Эрдогане. А нам-то что с этого?» – сказал Евстафьев.