Российский политолог «Донбасс – не Украина, Оппоблок – фейк»

27.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Донбасс не является Украиной, принадлежа ей лишь на бумаге, заявил в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Донбасс не Украина. Это факт — не Украина. Юридически он является Украиной, а фактически нет», – сказал Марков.

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«Поймите, в Украине нет законного правительства. Есть группа военных преступников, иностранных агентов, которая осуществляет политику государственного террора в отношении населения и которое является вызовом демократии и свободы», – также отметил выступающий.

При этом он считает, что на Украине в легальном поле сейчас нет настоящих противников режима. Эксперт назвал «Оппозиционный блок» фейковым оппозиционным проектом, контролируемым США и созданным для «выпуска пара».

«Их никто не убивает, поскольку этот проект осуществляется опять же под контролем наших американских коллег… Нужна какая-то канализация оппозиционных настроений. Вот здесь сделали таких — как на Украине говорят «помиркованных», – утверждает Марков.