Просмотров:
Российский политолог «Донбасс – не Украина, Оппоблок – фейк»
Донбасс не является Украиной, принадлежа ей лишь на бумаге, заявил в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Донбасс не Украина. Это факт — не Украина. Юридически он является Украиной, а фактически нет», – сказал Марков.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Поймите, в Украине нет законного правительства. Есть группа военных преступников, иностранных агентов, которая осуществляет политику государственного террора в отношении населения и которое является вызовом демократии и свободы», – также отметил выступающий.
При этом он считает, что на Украине в легальном поле сейчас нет настоящих противников режима. Эксперт назвал «Оппозиционный блок» фейковым оппозиционным проектом, контролируемым США и созданным для «выпуска пара».
«Их никто не убивает, поскольку этот проект осуществляется опять же под контролем наших американских коллег… Нужна какая-то канализация оппозиционных настроений. Вот здесь сделали таких — как на Украине говорят «помиркованных», – утверждает Марков.
Метки: ДНР, ЛНР, оппозиционный блок, Сергей Марков
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.