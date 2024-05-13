Российский политолог и блогер оценил назначение Белоусова

Любовь Смирнова.  
13.05.2024 17:12
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов должен привести военную систему в современное состояние – с ускорением процедур гособоронзаказа, аналитическими службами и  привлечением волонтеров.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал политолог, автор telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов должен привести военную систему в современное...

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«Он (Белоусов) очень сильный экономист, системный управленец, который на протяжении многих лет был всегда вторым или третьим человеком либо в правительстве, либо рядом с президентом – был его помощником по экономическим вопросам. То есть мы имеем дело с человеком, который придёт подгонять Министерство обороны под современные требования бюрократических институтов.

То есть, мы можем ожидать серьёзной борьбы с той бюрократией в негативном смысле, которая сложилась в Министерстве обороны, значительного ускорения и повышения эффективности гособоронзаказа и создания современных институтов анализа, военной аналитики, прогнозирования», – считает обозреватель.

По его мнению, в деятельность оборонного комплекса должны быть вовлечены волонтёры, в том числе – инженеры.

«В Соединённых Штатах Америки для перспективных разработок есть такая отдельная структура, связанная с армией – называется DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США). Если вы какой-то чудо-РЭБ мастерите, идёте в DARPA и просите денег. DARPA посмотрит, что вы делаете, и если это интересно, вам эти деньги дают, и вы на этом дальше развиваетесь.

В вас ещё никто не верит, кредит вам не дадут. Но DARPA даст вам деньги на развитие. Очевидно, что Белоусов будет заниматься именно этими вопросами», – уверен Живов.

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