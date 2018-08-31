Российский политолог: Москва должна ответить жестко

31.08.2018, Москва, Михаил Рябов

Убийство главы ДНР Александра Захарченко – результат слишком мягкой позиции Москвы по Донбассу. Об этом в своем блоге пишет российский политолог Сергей Марков.

«Убит глава ДНР Александр Захарченко. Очевидно что это результат политики государственного терроризма который проводит киевский репрессивный режим и его иностранные кураторы. И результат гипермягкой позиции Москвы. Если Москва будет и дальше так уступать на Донбассе и на Украине то хунта просто убьет всех кто за Россию и никого за Россию там не будет. А потом они придут сюда на территорию Российской Федерации. Москва должна ответить жестко. И не бояться реакции США Германии Франции и Британии», – пишет эксперт.

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«Александр Захарченко – это герой и патриот России, отдавший свою жизнь за Россию. Убит врагами России. Россия обязана защищать своих героев», – подчеркнул Марков.

Он также перечислил возможные версии исполнителей убийства.

«1. СБУ. 2. военная разведка ВСУ. 3. Террористы одного из неонацистских батальонов. 4. Неожиданно, но реально. Разведка одной из стран НАТО. Они тренируются на убийствах пророссийских военных деятелей в Донбассе. 5. Тот, кто говорит как о возможной версии о российских спецслужбах, – враг России», – заключил Марков.