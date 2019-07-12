Российский политолог назвал провалом телемост с Украиной

12.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Наделавший столько шума на Украине телемост с Россией обернулся провалом – организаторы смогли пригласить в студию только представителей уходящего поколения, в то время как Запад делает ставку на молодых.

Об этом в своем блоге рассуждает эксперт Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор обратил внимание на попытку организаторов зацепиться за утратившие актуальность штампы – любовь к украинскому салу, или фигуру Тараса Шевченко, которого уже давно считают своим идолом нацисты на Украине.

«Нафталиновый малаховский «телемост» разочаровал: не хватало Баскова и гармонистов с парохода «Аншлага». Хотя, может, прибыли, я-то выключил еще на сцене со старушкой, молящейся на Малахова и Ситтель, с салом и иконой вурдалака Тараса в руках.

Все просто. Когда Запад ловко меняет помятых и противных Порошенко и Плахотнюка на молодых, красивых, бодрых Зеленского и Санду, у нас – лица т.н. пророссийских сил Украины – пенсы с клеймом Бойко и Медведчук…. Вот поэтому и «Голубой огонек» вместо моста народной дипломатии», – резюмировал Скориков.

«Содержательную часть телемоста комментировать не буду. Мне в ней остро не хватило молодежи и представителей не только творческих профессий. Хотя понято, что принимать участие в такой передаче украинцам просто опасно. Не посадят, так затравят.

Но я хочу спросить у СБУ, вы из-за этого экстренно созывали Совбез? А еще спросить у генпрокурора Украины – вы из-за этого заводили дело по статье «госизмена»? Ну и у нациков, которые жгли файеры у телеканала NewsOne: вы вот этого так испугались?» – в свою очередь рассуждает российский военкор Александр Коц.