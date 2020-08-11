Российский политолог не понимает, кого нужно защищать в Белоруссии

11.08.2020, Москва, Максим Карпенко

В Белоруссии ни одна из сторон протестов не выступает ни за «самостийность», ни за многовекторность, митингующие также не выдвигают никакой альтернативной идеи.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему нельзя в Белоруссии сделать столкновение точек зрения? Потому что есть один вопрос: а что на самом деле защищать? Потому что если защищать белорусскую «незалежность», «самостийность» и многовекторность, то это будет то, с чем вышли свергать.

Ведь мы прекрасно знаем в наших дискуссиях – у тебя есть позиция, и она временами настолько серьезна, что это позиция твоей жизни по большому счету. И ты говоришь: «Россия – это многонациональная, мультикультурная цивилизация, которой тысяча лет. И я буду работать на то, чтобы такая Россия еще тысячу лет жила. Все ясно, точка, вот моя позиция, от нее предельно я могу выстраивать все остальные рассуждения.

Если ты возьмешь белорусскую ситуацию, то многовекторная незалежность – это то, с чем пришли свергать. А говорить о том, что «я буду работать на то, чтобы была многонациональная, скажем, евразийская цивилизация, одним из строителей которой является белорусский народ, наверное, это можно было бы защищать и по-серьезному. Но ведь этого никто в Белоруссии не сказал, включая господина Лукашенко», – заявил Куликов.

Он подчеркнул, что единственная идея Белоруссии – это получить какие-то преференции и деньги в обмен на лояльность к России.

«Разговор заходит в тупик. «Если вы мне не дадите того, что я хочу, за то, чтобы я вас называл старшим братом…». Ну вот, надо будет, я скажу, что вы – старший брат. Но, в принципе, это стоит очень много. Если вы это очень много мне не даете, тогда я пошел». И нужно продемонстрировать, как «я пошел». У меня такое впечатление, что Александр Григорьевич в последний год или больше очень активно старается продемонстрировать, что он «пошел» от России», – считает политолог.