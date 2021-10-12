Российский политолог: Нуланд прилетела, чтобы уговорить Москву забрать обратно на содержание Украину

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву, чтобы обсудить проблемы, связанные с гражданской войной на территории Украины.

Об этом в интервью youtube-каналу «Sputnik на русском» заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совершенно очевидно, что перед американцами стоит серьезная проблема: либо продолжать дальше финансировать гражданскую войну на Украине и кормить с руки своих украинских сателлитов, либо перекладывать это обременение на чьи-то другие плечи. Европа, насколько мне известно, не горит желанием спонсировать этот проект, этот праздник непослушания. Я так понимаю у Европы и США консенсусное решение – принудить Россию взять на баланс это проблемное фейлстейт, недогосударство», – сказал Мухин.

Он полагает, что госдепартамент послал Нуланд, бывшей в 2014 году крестной матерью украинского Майдана, «подчистить за собой». Она должна договориться о том, как США смогут уйти из региона, «не потеряв лицо, как в Афганистане».

«Не думаю, что США решили сдать Украину. Они решили ее продать… За нее, судя по всему, США будут просить множество мелких услуг на других направлениях, более важных для них. А именно – Китай. России будет предложено отстраниться от Китая, а за это получает Украину, Приднестровье, Крым и так далее.

Это, конечно, конспирология. Думаю, что американцы будут пытаться обмануть и украинцев, и нас. Американцы на Украине перехитрили сами себя: они купили чемодан и оторвали у него ручку. Чем дольше это будет происходить, тем с меньшими уступками с нашей стороны нам потом ее отдадут. Но действовать надо решительней – чтобы защитить наше мягкое подбрюшье и украинцев, мы за них в ответе.

Вопрос «зачем нам Украина?» – нельзя ставить. Потому что он подразумевает ответ – незачем. Американцы и европейцы сделали все, чтобы этот актив был максимально токсичным. Их расчет – сделать так, чтобы Россия опять перенапряглась, и ее постигла судьба Советского Союза. Но Украина, Белоруссия и Россия – это один народ. Это наша земля», – сказал Мухин.