Российский политолог обьяснил, зачем Украина кошмарит Донецк обстрелами

Новости Украины

Плотные украинские обстрелы Донецка, приведшие к многочисленным жертвам и разрушшениям в последние дни — это спецоперация, имеющая свои цели в рамках концепции «сетецентричной войны», и их целью является не намерение киевского командования «вынудить русских на лобовой удар по Авдеевке» или «отвлечь силы от Северодонецка», как это подают комментаторы в российских СМИ.

Такое мнение высказал в эфире Первого канала российский политэксперт Алексей Чадаев.

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«Касаемо вчерашних обстрелов Донецка — наши оппоненты сколь угодно циничны и жестоки, но они не чокнутые психи, бьющие по городу в белый свет как в копеечку, лишь бы побольше убить ватников. Такое представление их — это голимая пропагандистская редукция. Обстрел — спецоперация, достаточно логичная и имеющая свои цели именно в рамках концепции пресловутой «сетецентричной войны», и это отнюдь не «вынудить русских на лобовой удар по Авдеевке» или там «отвлечь силы от Северодонецка». Это мы неумело проецируем на них свою логику, а у них логика другая. Когда пошла инфа по обстрелам, я в первую очередь зарядил мониторинг по текстам посевов, размещаемых в моменте укроботами. Именно ботами, а не штатными пропагандистами — по ботам яснее виден темник и легче его реконструировать. Обнаружилось две ключевых линии. Первая — заброс на условно «свою» аудиторию о том, что-де русские опять обстреляли сами себя, ну или конкретно Донецк, чтоб оправдать новую волну мобилизации — это было предсказуемо и неинтересно. Любопытнее вторая, скорее уже на нашу. Это поток вскриков от людей, представляющихся возмущёнными жителями Донецка, что вот четвёртый месяц идёт СВО, а нас всё так же обстреливают, Россия нас защитить не может, разговоры про удары по центрам принятия решений оказались блефом, и вообще раз так — нечего было и начинать воевать, раз такие беспомощные и косорукие. Иногда встречались ещё более любопытные аргументы: если Россия настолько беспомощна, зачем мы туда идём на всех парах — чтобы стать такими же недотыкомками?», – говорит Алексей Чадаев.

По словам эксперта, одна из особенностей украинской пропаганды — это непосредственная интеграция «информационных и психологических спецопераций» в планирование и реализацию операций военных.

«Тот подход, который демонстрирует противник, довольно сильно отличается от нашего по стилю мышления. Одна из особенностей — это непосредственная интеграция «информационных и психологических спецопераций» в планирование и реализацию операций собственно военных. У них ИПСО — это полноценный самостоятельный род войск, интегрированный и тесно взаимодействующий с остальными. И, более того, имеющий собственную логику, которая во многом определяет и логику собственно военных операций», – указывает эксперт.

Одна из ключевых цеей этой пропагандистско-силовой атаки, по мнению эксперта – посеять обоснованное недоверие у жителей ДНР по отношению к РФ.

«Напоминаю, как они работают: гаубицы ещё даже не выехали на позиции, а авторы темников уже строчат дерево вариантов интерпретаций для райтеров, райтеры же на низком старте сидят и ждут инструкций. Иными словами, одна из ключевых мишеней этого удара — отношение жителей Донецка к РФ. «Программисты» хорошо понимают, что Украину в Донецке и так ненавидят, но это сейчас и не есть их поле работы: в данный момент важнее ударить именно по начавшейся де-факто интеграции освобождённых территорий в российскую реальность (недавние назначения), попытка сделать наложение — от извечного «Донецку Киев не указ» к аналогичному «Донецку Москва не указ». И у этой смысловой линии, согласитесь, есть почва — легко объяснить, к примеру, что ВС РФ построили планирование СВО таким образом, что несмотря на всю пропаганду про «защиту Донбасса», реальные жизни реальных граждан оказались вторичны по сравнению с чисто военными задачами разгрома противника и захвата территорий», – продолжает Чадаев.

«Соответственно, при выработке ответа — что в военном измерении, что в информационно-психологическом — надо исходить не из своей концепции войны, а из концепции и инструментария, применяемого противником. Мы не выиграем до тех пор, пока не научимся вскрывать и опровергать их логику в режиме реального времени», – резюмирует политэксперт.