Российский политолог: По одной из версий, Бойко сотрудничала с СБУ

18.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Высланная из России за нарушение миграционного законодательства РФ украинская журналистка Елена Бойко, по одной из версий, сотрудничала с СБУ – её история может оказаться «многоходовкой» с неожиданным финалом.

Об этом в своем блоге пишет российский политолог Геворг Мирзаян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лена была взята формально за нарушение миграционного законодательства, которое она реально нарушала. Причем отнеслись к ней со всей строгостью, отработали по полной программе. Когда за нее попытались вступиться федеральные каналы и ряд политиков, им четко СВЕРХУ… разъяснили, что Лену наказывают за куда более серьезный поступок. По моим данным (полученным как от реципиентов этого послания, так и от других лиц) речь шла о сотрудничестве с иСБУшкой. Правду сказали или просто намеренно дезинформировали – вопрос, однако после этого многие потенциальные адвокаты предпочли тихо отвалиться, а Лену в ускоренном порядке выдворили. Причем не в Донецк (что, казалось бы, является идеальным компромиссом), а на Украину», – пишет автор.

«Почему так произошло? Версию о том, что «во власти сидят идиоты, которые совершили тупой поступок, нанесший удар по репутации России» я отметаю как абсолютно неадекватную. Как и то, что ее рутинно наказали за нарушение миграционного закона – с такими-то издержками», – подчеркивает Мирзаян.

По его словам, если эта версия достоверна, тогда получается, что «волна возмущения на экспертном уровне в целом была погашена разъяснением ситуации, а людям это на официальном уровне не объясняют по причине нежелания признавать эпик фейл (агент иСБУшки годы крутился на федеральных каналах в окружении российских политиков)».

«У этой версии тоже есть минусы – зачем высылать так публично, с хаем и общественным скандалом? Почему на официальном уровне попросить не поднимать волну ВСЕХ российских випов, а не большинство из них (как мы знаем, некоторые люди Лену поддерживали, пусть даже исходя из лично хороших с ней отношений, как они писали у себя на странице)? Почему, наконец, не выкинуть ее НАСИЛЬНО именно в Донецк, а не Харьков? А дальше она могла бы жить в ДНР (под присмотром), либо САМА выехать на Украину (и тогда все бы всем стало сразу понятно).

На часть из этих вопросов, однако, есть ответ. Публичная высылка со скандалом и защитниками нужна была бы Конторе лишь в том случае, если мы имеем что-то типа операции «Трест». Когда дело Лены Бойко должно заставить кого-то вскрыться или показать себя. Версия, конечно, очень сложная, но имеет право на существование», – подчеркнул эксперт.

Он предостерегает, что история Бойко еще не закончена. «Это очередной акт драмы, а не ее завершение. Дальнейшие акты с участием украинского суда дадут новую пищу для размышлений», – полагает Мирзаян.