Российский политолог призвал больше дорожить Союзным государством, чем ценами на газ

16.04.2020, Москва, Елена Острякова

Россия и Белоруссия должны урегулировать вопрос цены на газ, чтобы сохранить Союзное государство.

Об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил российский политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лично я остаюсь сторонником максимального сближения, чтобы между нами оставались ценностные связи, которые должны подкрепляться экономическими и другими практическими вещами. Этот вопрос должен быть урегулирован к общему компромиссу. Нашей интеграцией надо дорожить.

Было бы хорошо, чтобы никто не спекулировал – ни из Москвы, ни из Минска этими вещами, а понимал, что потерять это легко, а восстановить это будет крайне сложно. Причем, никто от этого не выиграет. Я убежден, что разрушительные процессы на постсоветском пространстве ведут к выгоде третьих сил», – сказал Михеев.

Он считает, что нежелание России снижать цену на газ для Белоруссии связано с тем, что госбюджет РФ в значительной мере формируется за счет доходов от продажи энергоносителей. Политолог напомнил, что у «Газпрома», помимо государства, есть и частные акционеры, которые не хотят терять прибыль.

«Есть проблема в разнице социально-экономической модели России и Белоруссии. Есть, конечно, и политическая проблема. Взаимный шантаж Москвы и Минска длится уже много лет. Я бы очень хотел, чтобы мы от этого ушли, но не всегда получается. Не надо впадать в панику, опускать руки и пытаться друг друга душить. Так в условиях глобального кризиса нам будет легче выживать и развиваться», – резюмировал политолог.