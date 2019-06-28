Российский политолог призвал сербов снести памятники Гавриле Принципу

28.06.2019, Москва, Елена Острякова

Сербы не должны увековечивать память националиста Гаврилы Принципа, убившего 105 лет назад австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Этот теракт стал поводом к началу Первой Мировой войны.

Об этом российский политолог Олег Бондаренко пишет в статье на сайте «Балканист».

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«У сербов он герой. Удивительный мазохизм! Только вдумайтесь: террорист-фанатик, из-за провокации которого чуть было не погибла вся сербская нация, развязавший мировую войну между прежде дружественными Германией, Австро-Венгрией и мирной Российской Империей, которая эту самую войну не пережила, – он герой!

Вот только канонизировать его осталось. Если бы не его провокация, может и революции 1917-го бы не было, и Гражданской войны. Вот она – роль личности в истории!», – написал Бондаренко.

Политолог уверен: до тех пор, «пока провокатор будет оставаться национальным героем в сербском пантеоне, ничего хорошего на Балканах никогда не будет».

«Снесите все памятники этому идиоту, переименуйте улицы, забудьте о нём, может, тогда и на земле в Сербии благодать какая появится. С таким подходом, кроме упований на жизнь после смерти (кто знает?) рассчитывать действительно не на что. Извините, накипело», – написал Бондаренко.

Его статья посвящена значению даты 28 июня в истории Сербии. По церковному календарю это Видовдан, день святого Вида (Вита).

В этот день в в 1389 году сербы проиграли битву на Косовом поле Османской империи.

Политолог считает, что использование сербами слов героя той битвы князя Лазаря как современного девиза определяет трагическую судьбу страны. Погибший от рук турок князь сказал: «Земное царство – на миг, а Небесное Царство – навек».